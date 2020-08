Parabolica, afl. 7: Wat maakt Spa extra speciaal in de regen? Ho-Pin Tung legt het uit!

Na een weekje rust maakt de Formule 1 zich op voor de Grote Prijs van België. In aflevering 7 van Parabolica blikken we vooruit op de race op Spa-Francorchamps, legt Ho-Pin Tung haarfijn uit waarop je moet letten als het regent in op het Ardennencircuit en toont huisfotograaf Peter van Egmond zijn favoriete startfoto van de Belgische GP. Welkom bij aflevering 7 van Parabolica!

