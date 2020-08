Vigneron: ‘Als er geen GP meer zou zijn, zou Spa een deel van haar aanzien verliezen’

Gaëtan Vigneron is voor het Franstalige deel van België wat Olav Mol voor Nederland is. Hij is de Franstalige stem van de Formule 1 in België. Vigneron vierde vorige maand in Hongarije zijn 500ste GP, komend weekend mag hij weer een thuiswedstrijd spelen op het circuit van Spa-Francorchamps. Vigneron legt uit hoe belangrijk het Ardennencircuit is voor de F1 in België.



Het circuit van Spa-Francorchamps maakt sinds 1950 deel uit van de Formule 1-kalender. De afgelopen 70 jaar vond de Belgische Grand Prix 64 keer plaats, komend weekend staat nummer 65 op de agenda. Het valt dan ook niet te ontkennen dat het Ardennencircuit een cruciale rol speelt in de Belgische Formule 1-geschiedenis.

“Ik denk dat Spa cruciaal is voor de Formule 1 in België, maar de Formule 1 ook voor Spa”, stelt Vigneron. “Als er geen Belgische Grand Prix meer zou zijn, denk ik dat het circuit een deel van haar aanzien zou verliezen. Mensen willen op Spa rijden omdat het een fantastisch circuit is, maar ook omdat de Formule 1 er rijdt, en dat is toch het allerhoogste.”

Volgens de RTBF-commentator is het belangrijk dat Spa op de F1-kalender blijft. “Een Grand Prix betekent ook dat een circuit altijd up to date en tiptop in orde is. Daarom denk ik dat het uiterst belangrijk is voor de Belgische autosport dat Spa deel blijft uitmaken van de Formule 1. Soms vraag ik me af waarom de mensen in België niet trotser zijn op een van de mooiste circuits ter wereld, maar dat is natuurlijk een andere kwestie.”

Dat Spa elk jaar meer oranje dan zwart-geel-rood kleurt, begrijpt Vigneron. “Dat Spa tijdens het Grand Prix-weekend op Nederlands grondgebied lijkt, vind ik helemaal prima. Dat er niet meer Belgen zijn, is jammer. Maar dat er zoveel Nederlanders en andere nationaliteiten zijn, vind ik geweldig. In de periode van Schumacher waren er duizenden Duitsers en was Spa Schumi-land, nu is het Max-land. Het toont dat Formule 1 een internationale passie is.”

