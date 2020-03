Video: ‘Max, Max, Max…’ Verstappen verpest Norris’ en zijn eigen simrace op Spa

Een nieuwe dag, een nieuw simrace-incident tussen Lando Norris en Max Verstappen lijkt het wel tegenwoordig. Beide coureurs brengen de laatste tijd veel tijd door in de racesimulator. Zoals wel vaker leverde dat ook deze keer een grappig incident op tussen de Brit en de Nederlander. Vorige keer was Verstappen het slachtoffer, dit maal delen beide coureurs in de schade.

Kijk ook: Norris krijgt tranen van het lachen nadat hij Verstappen in muur duwt tijdens simrace

Op Lando Norris’ livestream is te zien hoe het duo zij aan zij aanremt voor Les Combes op Spa-Francorchamps. Verstappen gaat uiteindelijk met de leiding aan de haal, maar verliest dan de controle over zijn Formule 3-bolide. Lando Norris kan geen kant op en belandt samen met Verstappen in het grind.

“Max, Max, Max…”, reageert Norris, “Max probeerde de held van de dag te zijn, maar pakte dat even anders uit.” Bij Verstappen blijft de reactie bij “Klote, verdomme…”. Een nieuw simrace-incident tussen de twee vrienden dus, ongetwijfeld niet het laatste.

Another day, another tangle between @LandoNorris and @Max33Verstappen on @iRacing. This time at @circuitspa. And some interesting physics in the rear view… pic.twitter.com/dzkAweUoLW — RaceFans (@racefansdotnet) March 23, 2020

Lees ook: Verstappen: ‘Red Bull zit niet stil, werkt hard om de auto te ontwikkelen’