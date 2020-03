Verstappen: ‘Red Bull zit niet stil, werkt hard om de auto te ontwikkelen’

Door de uitbraak van het coronavirus wordt er niet geracet en wordt de ‘zomerpauze’ alvast gehouden, maar Max Verstappen twijfelt er niet aan dat zijn team Red Bull hard aan haar 2020-auto werkt.

Dat vertelt hij in het Formule 1-café van Ziggo Sport. “Het gaat gewoon verder”, zegt hij over het werk op de fabriek, zelfs nu de eerste zeven races zijn uitgesteld dan wel afgelast. “Het team is nog steeds druk bezig de auto te ontwikkelen, het staat niet stil”, weet Verstappen.

De Nederlander denkt dat het stilleggen van het seizoen Red Bull misschien kan helpen ‘nog beter voor de dag te komen’ als het jaar wel aftrapt, wanneer dat ook mag zijn. Hoeveel sneller het team de auto echter kan maken? “Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Het ligt eraan wat je allemaal vindt. Ik hoop dat we veel vinden.”

Of het DAS-systeem – Mercedes’ revolutionaire stuursysteem – iets is waar Red Bull nu naar kijkt, weet Verstappen niet. “Geen idee. Daar heb ik het ook niet met het team over gehad.”

Deuren drie weken dicht

Nu het seizoen nog niet van start is gegaan, is het overigens niet zo dat Red Bull zonder stoppen door kan blijven werken aan de auto. De ‘zomerstop’ is immers naar voren gehaald, van augustus naar maart en april. Teams moeten in deze maanden verplicht drie weken (aaneengesloten) de deuren sluiten.

Red Bull doet dat in principe vanaf 27 maart, zo heeft het team bekendgemaakt. Als het die datum aanhoudt, mogen de deuren op de fabriek in Milton Keynes op 17 april weer open. “Sinds Australië is er ook al volle bak gewerkt”, vertelt Verstappen. Red Bull is overigens ook één van de teams die haar kennis en middelen gaat inzetten om de medische wereld te helpen bij het bestrijden van het coronavirus.

