Binnen blijven, binnen trainen en heel veel simmen: dat is wat voor Max Verstappen op de agenda staat nu de start van het Formule 1-seizoen is uitgesteld, en ook in zijn woonplaats Monaco het devies binnenblijven geldt. Ook bij het virtuele racen blijft hij onverminderd competitief: “Ik ga natuurlijk niet in het achterveld rijden.”

In het Ziggo Sport Formule 1-café van afgelopen vrijdag vertelt Verstappen, die inbelt vanuit Monaco, dat het in het Prinsdom ook vooral binnenblijven is. “Je mag wel buiten komen, maar moet wel bepaalde dingen invullen over waarom je dan buiten bent. Je mag naar de supermarkt, maar verder zijn er niet echt winkels open.”

Nou staat Verstappen sowieso niet bekend als een shopaholic, maar mag hij eigenlijk nog wel buiten komen om hard te lopen of te fietsen, wat toch dagelijkse kost is voor een coureur? “Het mag wel”, zegt hij, “maar ik doe het nu toch liever binnen in het appartement.” Apparatuur heeft hij genoeg. Behalve fysiek fit blijft Verstappen daar ook op een andere manier scherp: door te simmen, veel te simmen.

‘Simmen houdt je scherp’

“Ik heb best wel wat gereden ja”, zegt hij met een lach, verwijzend naar de uren die hij doorbrengt met virtueel racen. Of hij daar als coureur zijnde ook echt veel aan heeft? “Nouja, je rijdt natuurlijk in andere auto’s enzo, maar het houdt je scherp en het is in ieder geval heel leuk om met zoveel andere coureurs dat samen te kunnen doen.”

Verstappen maakt deel uit van sim-team Team Redline en rijdt daar races mee, maar doet ook mee aan de All Star Esports Battle van The Race. Daarin racet hij tegen grote namen in de simracerij zoals de Nederlander Rudy van Buren (of Rudolf, zoals Verstappen hem noemt), maar ook bekende echte coureurs. Zo staan ook Nico Hülkenberg, Juan Pablo Montoya en Tony Kanaan op de digitale grid.

Lees ook: Verstappen, Norris en nu ook Hülkenberg virtueel in actie: een overzicht

Verstappen niet in F1 Esport GP’s

Wat opvalt is dat lang niet elk ‘echte’ coureur tegen de top van de simracers is opgewassen. Verstappen wel. Hoe denkt hij dat dat komt, wil Ziggo Sports Rob Kamphues wel weten? “Je moet veel rijden en een beetje verstand hebben waar je mee bezig bent qua setups enzo. Ik denk dat ‘Rudolf’ daar bijvoorbeeld altijd heel goed mee bezig is en het ook snapt. Daar zit wel een verschil in ook.”

“Sommige gasten zijn er misschien wat minder mee bezig”, denkt Verstappen. Toch stapt hij ook niet zomaar in bij elke virtuele race. Zo laat hij deelname aan de Virtual Grand Prix Series van de Formule 1 zelf, op het officiële Formule 1-spel, links liggen. “Want dat spel speel ik eigenlijk nooit. Om dat dan onder de knie te krijgen, ben je dan alweer een paar dagen verder.”

Lees ook: F1 lanceert Virtual Grand Prix Series ter vervanging van uitgestelde GP’s

“Daar heb ik niet zoveel zin in, omdat ik al druk ben met andere dingen en spellen. Je gaat dan ook te veel switchen, dat werkt niet.” En meedoen om het meedoen, dat is niet des Verstappens. “Ik ga natuurlijk niet in het achterveld meerijden. Dan doe ik liever niet mee.” Over zijn doel voor de All Star race van zaterdag is hij duidelijk: “We gaan proberen het snelst te zijn. We gaan het wel zien.”

De All Star Esports Battle begint zaterdag om 18:00 uur en is hier te zien.