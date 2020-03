Verstappen, Norris en nu ook Hülkenberg virtueel in actie: een overzicht

Er vindt dit weekend een ware bonanza van simracing plaats: er is de eerste editie van de officiële virtuele F1-race, er is #nottheBahrainGP en The Race organiseert ook weer een virtueel alternatief voor uitgestelde races. En er wordt weer geschermd met de nodige prominenten.

Terwijl de echte teams hun spullen in Melbourne nog aan het inpakken waren, werden er vorig weekend al de eerste simraces georganiseerd. Qua line-up was die van motorsport-platform The Race het meest in het oog springend. Sindsdien kun je sociale media niet openen of er is ergens een race aan de gang met prominenten aan de start.

De All Star Esports Battle kan ook dit weekend bogen op een mooie rij namen. Max Verstappen en Rudy van Buren doen weer mee. Net als onder meer Antonio Felix da Costa, Maximilian Gunther, Nico Hulkenberg, oudgediende Tony Kanaan, Juan Pablo en Sebastian Montoya en Nelson Piquet Jr.

De meest opvallende en misschien ook wel mooiste naam is die van Juan Manuel Correa, de F2-coureur die zijn been verbrijzelde bij het ongeluk op Spa Francorchamps vorig jaar. Bij dat ongeval liet de Fransman Anthoine Hubert het leven. Correa is nog altijd herstellende maar inmiddels dus in staan om mee te doen aan simracen.

Het programma begint om 18.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur Nederlandse tijd. All Stars Esports Battle is hier te zien

Twee races ‘op Bahrein’ en beiden op F1 2019

Op zondag vechten twee online evenementen om de aandacht van de racefan. Eerst er om 19.00 uur #notheBahrainGP, georganiseerd door gamebolwerk Veloce Esports. Daar rijden onder meer Lando Norris, Nicholas Latifi, Stoffel Vandoorne en ook Real Madrid-doelman Thibaut Courtois mee. Afgelopen zondag trok de #nottheAustralianGP al een enorm publiek, blikvanger Norris piekte met zijn Twitch-stream alleen al rond 80.000 kijkers. #NottheBahrainGP is hier te zien

Voor wie er dan nog geen genoeg van kan krijgen, is er vanaf 21.00 uur de Bahrain Virtual Grand Prix. Een complete line-up is er nog niet maar elk team zal vertegenwoordigd worden door twee coureurs. De race wordt verreden over de halve raceafstand van 28 ronden. De uitzending, die te zien zal zijn op de officiële Formule 1-kanalen, zal naar verwachting anderhalf uur duren.

De virtuele races vinden plaats ter vervanging van alle uitgestelde Grands Prix. In elk volgend raceweekend wordt de uitgestelde echte Formule 1-race vervangen door een ‘Virtual Grand Prix’. Voorlopig duurt het virtuele seizoen tot mei. De Virtual Bahrain Grand Prix is hier te zien