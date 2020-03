Nederlanders komen net te kort in Esports Battle, Simoncic wint

De eerste van mogelijk vele edities van All-Star Esports Battle is gewonnen door simcoureur Jernej Simoncic, hij eindigde voor Kevin Siggy en Nederlander Rudy van Buren. Max Verstappen finishte na een tweetal incidenten uiteindelijk als elfde.

Het evenement werd georganiseerd door The Race, een online nieuwsplatform. Op de virtuele Nürburgring streden coureurs ging bekende namen als Felix Rosenqvist, Neel Jani, Felix Antonio Da Costa en Maxi Guenter de strijd aan met een bataljon simcoureurs. Max Verstappen en Rudy van Buren wonnen hun series en gingen net als landgenoot Bono Huis (uiteindelijk zesde) naar de finale.

Here are the results from The Race All-Star Esports Battle! 💪🏽 pic.twitter.com/CJSaLRNVFe

— The Race (@wearetherace) March 15, 2020