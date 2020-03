Geen wedstrijden? Verstappen, Pagenaud, Lotterer en vele anderen strijden online

Vrijwel de gehele racewereld ligt plat de komende weken in verband met de coronacrisis. Van de Formule 1, Formule E, de opstapklassen tot Indycar, NASCAR en WEC (en nog veel meer). En wat doe je als je als coureurs niet bij elkaar in de buurt mag komen? Juist, je gaat online.

Het Engelse online raceplatform The Race schakelde snel na het uitstel van de Grand van Australië en de daaropvolgende voorlopige annuleringen van de race in Bahrein en Vietnam. Enkele coureurs vroegen zich op social media al meteen af wat ze nu aanmoesten met al die vrije tijd, valt er niet een race te organiseren?

Lees ook: Autosport hard getroffen door coronavirus: vele klassen afgelast en uitgesteld

The Race heeft samen met rFactor 2, het simulatorprogramma waarop gereden zal worden, inmiddels een indrukwekkende lijst aan coureurs en simcoureurs weten te strikken. Max Verstappen doet mee, net als simulatorcoureur Rudy van Buren. “Super cool dat er zoveel diverse namen aan de start staan”, zegt Rudy van Buren tegen FORMULE 1. “Van een paar weet ik dat ze goed zijn in een sim, en een aantal zullen verrassen. Rijders gebruiken diverse spellen om thuis te racen. Voor sommige zal het daarom misschien wel de eerste keer met rFactor 2 zijn.”

Gemêleerd gezelschap

Andere real life coureurs die meedoen zijn Indy 500-winnaar Simon Pagenaud, Colton Herta, voormalig winnaar van de 12 uur van Bathurst Wolfgang Reip, Antonio Felix Da Costa, Nelson Piquet jr., Andre Lotterer en Billy Monger. Zij vormen met nog een groep simracers de All Stars. Wie er snel is, durft Van Buren niet te zeggen. “Normaal gesproken is iemand die snel is in het echt ook snel op de sim. Dus ik verwacht de heren gewoon vooraan.”

Lees ook: GP’s Bahrein en Vietnam uitgesteld, lot Zandvoort nog onduidelijk

Deze groep van 20 is geplaatst voor de zondag, de andere 20 plekken worden op zaterdag verdeeld waar iedereen aan kan meedoen. Daarvoor is wel rFactor 2 nodig plus een raceset thuis. Op zondag wordt er via een knockout-systeem geracet met uiteindelijk een finale van de beste 24. “De opzet biedt de ruimte om ondanks wat pecht toch in de finale te komen, het ligt open voor iedereen”, zegt Van Buren. Meer informatie is hier te lezen.

De races zullen op YouTube te zien zijn.