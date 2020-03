Ook GP’s van Bahrein en Vietnam uitgesteld

De FIA en Liberty Media hebben ook een voorlopige streep gezet door de Grands Prix van Bahrein volgende week en die van Vietnam op 5 april. Daarmee zijn er na Australië en China nu vier races uitgesteld dan wel afgelast.



Liberty Media-baas Chase Carey was gisteren nog in Hanoi om te overleggen met de organisatie en de lokale autoriteiten. Daarna spoedde hij zich naar Melbourne om daar de crisis te bezweren. Een lid van McLaren was besmet met het coronavirus en het team trok zich meteen terug. Na lang beraadslagen werd het F1-weekend stilgelegd.

Voor Bahrein was al uit voorzorg besloten om achter gesloten te racen. “Na de beslissing in Australië en de huidige globale situatie met het coronavirus, hebben wij dit in samenspraak met alle organisaties besloten. De veiligheid en gezondheid van het personeel, de coureurs en de fans moet beschermd worden, dat is onze eerste prioriteit.”

‘Alternatieve data bestudeerd’

De deur voor beide races staat nog op een kier: “We zullen in nauw contact blijven met de promoters in Bahrein en Vietnam en de situatie blijven monitoren. De haalbaarheid van potentiële alternatieve data om beide Grands Prix in een later stadium in te halen, zal worden bestudeerd.”

Na de situatie in Melbourne is besloten om deze race dus uit te stellen. Voor Vietnam betekent de afgelasting een financiële ramp. Herman Tilke werd ingehuurd een nieuw circuit te ontwerpen, de bouw was vergevorderd en het land keek reikhalzend uit naar de eerste GP in zijn geschiedenis.

Over de start van het Europese seizoen, begin mei in Zandvoort, is nog niets bekend. Het is nu de eerstvolgende race op de kalender, overigens wordt er in het persbericht de hoop uitgesproken ‘eind mei het seizoen te kunnen beginnen’. in een aparte mail wordt er over 1 mei gerept.

