Autosport hard getroffen door coronavirus: vele klassen afgelast en uitgesteld

Het coronavirus heeft de gehele autosport in zijn greep. De afgelastingen vliegen om de oren. Niet alleen de Formule 1 en Formule E ondervinden de gevolgen hiervan, ook andere raceklassen hebben te maken met afgelaste en uitgestelde races. Een overzicht.

Volg FORMULE 1 voor de laatste ontwikkelingen omtrent de F1 en het coronavirus.

Indycar

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout maakt zijn Indycar-debuut op 15 maart in St. Petersburg, Florida. Door het coronavirus vindt deze race plaats zonder toeschouwers. Voor de derde race van het seizoen in Long Beach, gepland op 19 april, bestaat de mogelijkheid dat deze wordt opgeschort of gecanceld. De volgende wedstrijd vindt plaats in Alabama op 5 april. Het is nog onduidelijk of deze wel doorgaat.

WTCR

De seizoensopener van de World Touring Car Cup (WTCR) in Hongarije is uitgesteld. De seizoensstart zou op 24 t/m 26 april plaatsvinden. Om deze race in te halen, worden er in Spanje (3 t/m 5 juli) twee kwalificatiesessies en twee races gehouden. De volgende wedstrijden in deze raceklasse zijn op de Nürburgring en in Slowakije. Ook hier bestaat de mogelijkheid dat het wordt afgelast.

NASCAR

NASCAR kondigde aan dat de eerstvolgende twee races in Atlanta, gehouden op 15 maart, en Miami, gepland op 22 maart, doorgaan zonder publiek. In de Europese NASCAR-serie wordt de wedstrijd in Valencia (25 t/m 26 april) verplaatst naar november.

WEC

De 12 uur van Sebring, oorspronkelijk gehouden op 18 t/m 21 maart, is verplaatst naar 11 t/m 14 november. Dit is aangekondigd na het inreisverbod dat Donald Trump heeft opgelegd voor Europeanen. De volgende race in het World Endurance Championship (WEC) wordt op Spa-Francorchamps gehouden op 23 t/m 25 april.

Lees ook: Grand Prix van Australië afgelast na coronageval bij McLaren

DTM

De DTM-testdagen zouden oorspronkelijk in Monza worden verreden. Door de omstandigheden omtrent het coronavirus zijn deze tests verplaatst naar Hockenheim. Deze zullen plaatsvinden op 16 t/m 19 maart achter gesloten deuren.

GT World Challenge

De seizoensstart van de GT World Challenge in Monza is gecanceld. Door de extreme omstandigheden in Italië kan de race, gepland voor 19 april, niet doorgaan. In oktober wordt de wedstrijd in Monza vervangen door een race in Barcelona. De volgende wedstrijd is op Silverstone op 9 en 10 mei.

WRC

Ook in het Rally-kampioenschap worden de nodige races opgeschort. Terwijl dit weekend de wedstrijd in Mexico plaatsvindt, is de race in Argentinië, gepland op 23 t/m 26 april, uitgesteld. Over de nieuwe datum is nog niets bekend.

Lees ook: Formule E-seizoen opgeschort: geen races in maart en april

Super Formula

De testdagen van de Super Formula op Suzuka zijn al uitgesteld. Deze zouden plaatsvinden op 9 en 10 maart. De seizoensopener eveneens gehouden op Suzuka is gecanceld. Het seizoen gaat vooralsnog van start in Fuji.

Supercars

Supercars is het voorprogramma van de Formule 1 in Australië. Terwijl de koningsklasse dit weekend van start zou gaan, ging het weekend voor de Supercars-serie donderdag al van start met twee vrije trainingen en kwalificaties. Vandaag werd bekend dat alle on-track activity niet doorgaat. Hier valt de Supercars-serie ook onder. De organisatie kondigde aan dat ze de verloren races later dit seizoen wil inhalen.