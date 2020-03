De Formule 1 lanceert een nieuwe virtuele racecompetitie: Esports Virtual Grand Prix Series. Aan de competitie zullen meerdere huidige F1-coureurs deelnemen. Het initiatief is er zodat fans naar Formule 1-races kunnen blijven kijken, ondanks de aanhoudende coronacrisis die de seizoensstart in de war stuurt.

De virtuele races vinden plaats ter vervanging van alle uitgestelde Grands Prix. De competitie gaat van start met een virtuele GP van Bahrein komende zondag, 22 maart. In elk volgend raceweekend wordt de uitgestelde echte Formule 1-race vervangen door een ‘Virtual Grand Prix’. Voorlopig duurt het virtuele seizoen tot mei.

Lees ook: Max Verstappen: ‘Simracen houdt me scherp’

In de eerste race van de serie zullen verschillende huidige F1-coureurs het opnemen tegen een aantal bekendheden. Wie dat zijn, kondigt de Formule 1 later aan. De races zullen verreden worden op het officiële F1-spel ‘F1 2019’, ontwikkeld door Codemasters. De eerste virtuele GP vindt plaats op het circuit van Sakhir en wordt verreden over de halve raceafstand van 28 ronden. De uitzending, die te zien zal zijn op de officiële Formule 1-kanalen, zal naar verwachting anderhalf uur duren.

Julian Tan, hoofd van Esports binnen de Formule 1, is opgetogen met het opzet. “We zijn erg blij dat we in deze onvoorspelbare tijden voor wat ontspanning kunnen zorgen in de vorm van F1 Esports Virtual Grand Prix Series. We hopen dat fans die de echte F1 missen, zich hiermee kunnen vermaken”, vertelt Tan. “Door het stilvallen van vele sportcompetities over de hele wereld is dit een goed moment om de voordelen van Esports te benadrukken.”

Lees ook: F1-teams helpen medische wereld in strijd tegen coronavirus