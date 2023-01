24 uur lang racen: Max Verstappen droomt ervan om aan zo’n langeafstandsrace deel te nemen in het echt, maar doet dit weekend weer mee aan zo’n race in de simulator. In de 24 uur Le Mans Virtual gaat Verstappen met Team Redline voor de zege en hij heeft zich goed voorbereid: “We pakken dit aan als een echte race.”

Verstappen begint zaterdag 14 januari met Team Redline aan de virtuele 24 uursrace op Le Mans, onderdeel van het Le Mans Virtual-kampioenschap. Daarin strijden de beste simracers, samen met echte coureurs, om de zege in de LMP- en GTE-klasse. Verstappen strijdt samen met GB3-kampioen Luke Browning, Diogo Pinto en een van de winnaars van vorig jaar, Jeffrey Rietveld, om de zege én het kampioenschap. De dubbel zou Team Redline 60.000 dollar opleveren.

Verstappen kijkt uit naar deze 24 uursrace op Le Mans, een van de grootste evenementen in het simracen. “Ik heb niet echt heel veel vrije tijd meer om in grote simraces te rijden, maar deze is erg belangrijk voor mij en het team”, zegt Verstappen in gesprek met The Washington Post. “En we hopen op een geweldig weekend en dat we de zege in de wacht slepen.”

Verstappen benadrukt dat er veel meer werk in dit evenement zit dan misschien voor de kijkers zichtbaar is. “We pakken dit aan als een echte race”, legt de Nederlander uit. “We finetunen de afstelling van de auto, testen onder de heetste en koelste omstandigheden, op een droge en natte baan, met daglicht en in het donker. Er zitten weken aan voorbereiding in, veel mensen beseffen dat niet.”

Vorig jaar verliep de race niet zo goed voor Verstappens team. De tweevoudig Formule 1-kampioen schoot van de virtuele baan in de Ford-chicane en de schade was dusdanig groot dat het meteen einde race was. “Dat soort dingen gebeuren ook in de Formule 1. Als je crasht, zullen mensen vragen of je revanche zoekt. Maar zo kijk ik er nooit naar.”

“Dat van vorig jaar was een zeer grote en onnodige fout, ik had met mijn teamgenoten te doen omdat we het kampioenschap konden winnen. Dit jaar wil ik gewoon een sterke race hebben. We hebben er alles in gestopt, nu moeten we leveren”, aldus Verstappen.

Op zaterdag 14 januari gaan om 14.00 uur de lichten uit voor de start van de Le Mans Virtual. Deze race is te volgen via het YouTube-kanaal 24 Heures du Mans. De kwalificatie voor deze race vindt plaats op 13 januari en begint om 19.00 uur.