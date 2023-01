Max Verstappen kruipt aankomend weekend weer in de simulator om deel te nemen aan de virtuele 24 Uur van Le Mans. De tweevoudig Formule 1-kampioen strijdt in die race namens Team Redline niet alleen om de zege, maar ook de titel.

Verstappen, die in november ook al deelnam aan de 6 Uur van Spa-Francorchamps in dit kampioenschap en toen tweede werd, kan in de 24 Uur van Le Mans Virtual rekenen op de hulp van zijn sterke teamgenoten: GB3-kampioen Luke Browning, Diogo Pinto en een van de winnaars van vorig jaar, Jeffrey Rietveld. Vorig jaar viel Verstappen uit na een crash in de Ford-chicane van het beroemde Circuit de la Sarthe.

Naast Verstappen doen nog meer bekende coureurs mee met de derde editie van deze race. De simraceteams moeten namelijk twee coureurs inzetten die in het bezit zijn van een FIA-licentie, naast twee simracers. Team Redline, dat in de LMP-klasse twee auto’s inzet, beschikt over Formule 2-kampioen Felipe Drugovich en IndyCar-coureur Felix Rosenqvist terwijl oud-Formule 1-coureur Romain Grosjean weer namens zijn eigen simraceteam, R8G eSports, deelneemt.

Ook de Nederlandse Beitske Visser, die vorig jaar tweede werd in de W Series, is van de partij: zij rijdt naast YouTube-ster Jimmy Broadbent in de BMW M8 GTE van het MAHLE Racing Team. Daarnaast zijn onder meer Job van Uitert, Bent Viscaal, Rudy van Buren en Loek Hartog op de deelnemerslijst te vinden.

De virtuele 24 Uur van Le Mans is de vijfde en laatste ronde van de Le Mans Virtual Series, waarin de coureurs het in rFactor 2 tegen elkaar opnemen in de strijd om de prijzenpot van 250.000 dollar. Team Redline, het simraceteam van Verstappen, leidt het kampioenschap in de LMP-klasse, maar er maken in theorie nog acht teams kans op die titel omdat er in de laatste race dubbele punten – 50 voor de winnaars – uitgedeeld worden.

Team Redline staat bovenaan met 78 punten, gevolgd door Floyd Vanwall-Burst op 60 punten. De nummer 8, Nextview Vanwall-Burst, heeft 31 punten en maakt daardoor nog een kleine kans op de titel. De winnaars van de race in de LMP- en GTE-klasse krijgen 30.000 dollar, dezelfde prijs voor het winnen van het kampioenschap.

Op zaterdag 14 januari gaan om 14:00 uur de lichten uit voor de start van de Le Mans Virtual. Deze race is te volgen via het YouTube-kanaal 24 Heures du Mans.