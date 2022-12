Nu het Formule 1-seizoen erop zit hebben de coureurs weer genoeg vrije tijd om andere dingen te doen dan racen. Max Verstappen is ook buiten het seizoen regelmatig bezig met racen, maar dan in zijn simulator die thuis staat. En ook daar, stelt Team Redline-manager Atze Kerkhof, is Verstappen ‘een extreem talent’.

Verstappen doet namens zijn Team Redline in het simracen het liefst mee aan de langeafstandsraces. Zo stapt hij bijvoorbeeld in voor de virtuele 24 uur van Le Mans of de 12 uur van Bathurst. Veel tijd om te oefenen heeft de fulltime-Formule 1-coureur natuurlijk niet, maar dat is geen probleem, stelt Team Redline-manager Atze Kerkhof.

“Als hij inspringt is Max gewoon snel”, zegt Kerkhof. “Dan is hij meteen sneller dan 99 procent van het veld. Als hij dan ook nog eens een beetje tijd heeft om met de afstelling te werken en de uren er in te stoppen, dan zit hij gewoon bij de top-drie van de wereld.”

“Soms is hij gewoon echt de snelste ter wereld, in een eSports-wereld waarin onbeperkt talent komt aanstromen, waar onbeperkt training is, waar onbeperkt data vergaard en geanalyseerd kan worden. Max”, meent Kerkhof, “is ook daar een extreem talent.”

Team Redline kan zo af en toe rekenen op de diensten van Verstappen, alhoewel de Red Bull-coureur een volle agenda heeft. Dan moet het vooral van de snelle simracers komen. Maar zodra Verstappen wél tijd heeft, geeft dat het team een boost. “Hij neemt het hele team op sleeptouw, als hij daar de tijd voor heeft”, zegt Kerkhof.

“Het liefst zou hij de hele dag rijden om maar wat dingetjes te vinden, maar ook gewoon om te helpen. Dat vind ik heel erg bijzonder aan hem: hij is altijd bereid iemand anders iets uit te leggen, even de afstelling door te nemen, te pushen of te motiveren. Dat is een hele bijzondere, goede eigenschap van hem.”

