Max Verstappen is samen met Maximilian Benecke en Jeffrey Rietveld namens Team Redline tweede geworden in de virtuele 6 uur van Spa-Francorchamps, onderdeel van de Le Mans Virtual Series. Het was geen probleemloze race voor Verstappen, die wat tijd verloor na contact met een GTE.

Verstappen nam in de #1 Team Redline deel aan de race in de LMP2-klasse, de hoogste klasse in de Le Mans Virtual Series. Maximilian Benecke mocht de race namens het team van de vijfde plek aanvangen, maar de Duitser verloor in de openingsfase van de race enkele posities.

Het team leek zich te richten op een alternatieve strategie, aangezien Max Verstappen het stuur pas na drie stints overnam van zijn teamgenoot. De tweevoudig Formule 1-kampioen opende de jacht op de twee Porsche Coanda’s, die lange tijd vooraan de dienst uitmaakten. Op weg naar die twee LMP2’s probeerde Verstappen een GTE buitenom in te halen in Eau Rouge, maar daar was niet genoeg ruimte voor waardoor hij na contact tegen de bandenstapels schoot. Hij kon zijn weg zonder al te grote schade vervolgen.

Na zijn stints gaf Verstappen het stuur over aan Jeffrey Rietveld, die de #1 LMP2 van Team Redline tot aan de finish mocht besturen. Dat deed de landgenoot verdienstelijk: na een moeizame start kwam Team Redline als tweede over de streep, achter de #63 van AMG Team Petronas Esports met James Baldwin, Bono Huis en Graham Carroll. In de GTE-klasse was het de #71 Team Redline die er met de zege vandoor ging.

Voor Team Redline was de tweede plek in de LMP2-klasse een goed resultaat: hiermee nemen zij de leiding in het kampioenschap over van Floyd Vanwall-Burst, dat slechts negende werd. Team Redline staat na drie van de vijf races op 66 punten, Floyd Vanwall-Burst heeft er 52. De Le Mans Virtual Series gaat volgende maand door met de 4-uursrace op de Sebring, gevolgd door de grote afsluiting in januari met de 24 uur van Le Mans.

Oud-Formule 1-coureur Romain Grosjean nam ook deel aan deze race. De IndyCar-coureur deed dat met zijn R8G Esports-team. Zij begonnen in de LMP2-klasse van de vijftiende plek met Ulas Ozyildirim achter het virtuele stuur. Hun race verliep een stuk slechter: na zes uur kwamen zij als zeventiende over de eindstreep.