Atze Kerkhof is gestopt als ‘driver performance consultant’ bij het Formule 1-team van Sauber. De Nederland, die nauw samenwerkte met onder meer Zhou Guanyu, heeft ook alweer een nieuwe uitdaging: hij gaat zich volledig richten op Verstappen.com Racing Pro Simulation, een platform waarmee de virtuele en echte racewereld dichter bij elkaar worden gebracht.

Atze Kerkhof was sinds 2021 rijderscoach bij Sauber, destijds opererend onder de naam Alfa Romeo. Kerkhof, ook teambaas van Team Redline, verlaat de Zwitserse renstal en richt zich op een nieuwe bladzijde in zijn carrière. “Na jaren van opbouwen en samenwerken met enkele van de beste coureurs ter wereld, kondig ik met trots een nieuw hoofdstuk aan: de lancering van Verstappen.com Racing Pro Simulation”, schrijft hij op sociale media. “In samenwerking met Verstappen.com Racing brengen we mijn ervaring in de Formule 1, simulatortraining en engineering samen in een platform dat volledig draait om prestatieverbetering. Van F4 tot F1 en van GT sprint tot endurance, onze simulatoren en trainingsprogramma’s zijn ontworpen om prestaties naar het hoogste niveau te tillen.”

Het project is inmiddels officieel gestart. “We hebben twee grote simulatoren staan: een GT-simulator en een Formule-simulator, waar al jarenlang o.a. F4, F3, F2 en Formule Renault-coureurs op trainen. Dat doen we op een extreem hoog niveau. We hebben dat helemaal doorontwikkeld tot in de kleinste details”, aldus Kerkhof tegenover Verstappen.com.

Enorm dankbaar

Kerkhof begon het project tien jaar geleden onder de naam ‘Adrenaline Control’. Nu het hoofdstuk bij Sauber is gesloten, kan de Groninger zich volledig richten op het project, waarmee de virtuele en echte racewereld dichter bij elkaar worden gebracht. “De afgelopen vier jaar heb ik eigenlijk alleen op Formule 1-circuits doorgebracht voor m’n werk en heb ik dit bedrijf op afstand gerund. Dit jaar heb ik samen met Verstappen.com Racing besloten om het samen te brengen en het Verstappen.com Racing Pro Simulation te noemen, om de professionele virtuele training in de markt te zetten met de huidige simulatoren die we hebben staan”, zegt Kerkhof aan datzelfde medium.

Bij Sauber werkte Kerkhof met diverse gerouteerde Formule 1-coureurs, onder wie Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu en Antonio Giovinazzi. “Het komt erop neer dat ik alle telemetrie en data die we opdoen in de sessies analyseer en dat vervolgens met hem, de engineers en de teambazen bespreek. Dan kijken we wat er speelt en wat er beter kan, tot de puzzelstukjes in elkaar vallen. Zo proberen we honderd procent uit de auto en de coureurs te halen”, legde hij in 2022 aan de NOS uit. “Ik ben enorm dankbaar dat ik in de echte Formule 1-wereld een bijdrage heb kunnen leveren en de kennis die ik daar heb opgedaan, neem ik nu mee naar dit nieuwe project”, sluit hij zijn bericht af.

