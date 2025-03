Max Verstappen presenteerde donderdag de nieuwe plannen voor Verstappen.com Racing, het eigen raceteam van de viervoudig wereldkampioen. Het team wordt in 2025 flink uitgebreid en zal deelnemen aan een aantal nieuwe racedisciplines. Opvallend is ook het gloednieuwe contract voor de Britse Chris Lulham, die zijn werk als simracer bij Team Redline verruilt voor echte GT3-races.

Verstappen.com Racing werd in 2022 opgericht. Ondersteund door Red Bull neemt het team deel aan GT3-evenementen en rally’s en maakt het furore op de virtuele circuits met een groep ervaren simracers. In een officieel persbericht deelt Max Verstappen zijn passie voor de racerij en het ondersteunen van opkomende coureurs. “Het is altijd mijn droom geweest om jonge coureurs te helpen, en ik probeer al een tijdje om simcoureurs de stap te laten maken naar echte races. Met Chris Lulham, die promoveert van Team Redline naar onze GT3 Sprint- en Endurance-activiteiten, gaan we die nieuwe uitdaging aan.”

Een simracer versus de gevestigde orde

Lulham wordt de teamgenoot van de 22-jarige Thierry Vermeulen, zoon van Max’ manager Raymond. “We gaan met z’n allen racen en werken samen met professionele teams die ons kunnen ondersteunen in deze uitdagende kampioenschappen”, aldus Max. “Natuurlijk hebben we nog veel te leren, maar het is geweldig dat we het nu al mogelijk maken voor een simracer om het op te nemen tegen gevestigde coureurs.” Chris Lulham, tot voor kort uitsluitend actief in de simulator, is eveneens enthousiast. “Het is een heel spannend vooruitzicht en ik kan niet wachten om van start te gaan.”

Vermeulen en Lulham staan dit jaar aan de start van het GTWC Sprint-kampioenschap. Het tweetal deelt de Ferrari 296 GT3 tijdens vijf races op historische Europese circuits, zoals Brands Hatch en Circuit Zandvoort. “Ik kijk ernaar uit om komend seizoen met Chris (Lulham, red.) samen te werken en hem te verwelkomen in deze familie”, reageerde Vermeulen. Naast het GT3-kampioenschap waagt het raceteam van Verstappen zich dit jaar voor het eerst aan langeafstandsraces. Vermeulen en Lulham zullen samen met de Britse Harry King uitkomen in het GTWC Endurance-kampioenschap in een Aston Martin Vantage GT3 Evo. Tot slot zal Vermeulen Verstappen.com Racing opnieuw vertegenwoordigen in het DTM-seizoen.

“Max speelt een enorme rol binnen ons team”, legde Vermeulen uit. “Niet alleen als persoonlijke vriend, maar ook als coach en mentor van het hele project. Door zijn kennis door te geven, heeft hij me enorm geholpen. Ik ben super enthousiast om weer te gaan racen!”

Thierry Vermeulen naast zijn Ferrari 296 GT3 in de kleuren van het Verstappen.com-raceteam (Red Bull Content Pool)

Buiten de GT3 is het raceteam van Verstappen natuurlijk ook actief in het rallyrijden. Niemand minder dan vader Jos Verstappen maakte de afgelopen jaren furore in de rallysport. Ook dit jaar zal de voormalig Formule 1-coureur, samen met de Belgische navigator Renaud Jamoul, deelnemen aan het Belgische en Europese kampioenschap. “Ik ben heel blij dat ik de rallysport heb ontdekt”, liet Verstappen senior weten. “Ik vind het geweldig om te doen, niet alleen het rijden, maar ook de communicatie met mijn copiloot. Dit jaar hebben we ongeveer twintig rally-evenementen gepland. We hebben een waanzinnig mooi programma.”

Uitbreiding van de esport-divisie

Uiteraard blijft het raceteam van Verstappen ook een grote rol spelen in het online racen. De Formule 1-coureur werkt al sinds jaar en dag samen met Team Redline, geleid door Atze Kerkhof. Het team sleepte in 2024 een aantal prestigieuze prijzen in de wacht en verstevigde zijn status als een van de leidende simraceteams ter wereld. “Max neemt het hele Team Redline onder zijn hoede”, reageerde Kerkhof. “Dat vind ik zo bijzonder aan hem. Hij is altijd bereid om iets aan iemand anders uit te leggen, om de set-up door te nemen, om te pushen of te motiveren.”

In 2025 lanceert de esport-divisie een geheel nieuwe tak: Verstappen.com Racing Pro Simulation, een professionele trainingsfaciliteit voor coureurs. Uitgerust met twee ultramoderne simulators – één voor formulewagens en één voor GT-racing – biedt het een professionele trainingsomgeving. Dergelijke programma’s onderstrepen de toewijding van het raceteam om talent te ontwikkelen en succes te behalen in meerdere disciplines, zo bevestigde Verstappen. “We kijken uit naar een spannend seizoen en naar het moment waarop onze coureurs op het hoogste niveau zullen strijden.”

