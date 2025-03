Tweevoudig kampioen Mika Häkkinen kijkt uit naar een nieuw seizoen en een nieuwe krachtmeting tussen rivalen Max Verstappen en Lando Norris. Buiten de baan zijn beide coureurs goede vrienden, maar op het circuit wordt het weer hard tegen hard. Waar Norris vorig jaar nog niet was opgewassen tegen zijn Nederlandse concurrent, is Häkkinen ervan overtuigd dat hij nu wél kans maakt op het kampioenschap.

In gesprek met PA News Agency sprak Häkkinen allereerst zijn ontzag uit voor Max Verstappen. De Nederlander verzekerde zich vorig jaar van zijn vierde wereldtitel op rij. Häkkinen, die in 1998 en 1999 wereldkampioen werd met McLaren, weet als geen ander welke offers daarvoor nodig zijn. “Je kunt getalenteerd zijn en een fantastische coureur, maar om wereldkampioen te worden, is meer nodig dan dat”, aldus de Fin. “Het vereist hard werken met het team.”

“Verstappen heeft het wereldkampioenschap vier keer gewonnen”, benadrukte hij. “Ik heb het twee keer gewonnen, en dat was al keihard werken! Vier titels behalen kan alleen als je over een ongelooflijke mentale kracht beschikt – daar moet je je hele jeugd op hebben voorbereid.” Toch wordt het behalen van een vijfde titel op rij geen eenvoudige opgave. Bij de bookmakers geldt Lando Norris dit jaar als favoriet voor het kampioenschap.

Gaat de titel naar Norris?

Ook Häkkinen is ervan overtuigd dat Norris alles in zich heeft om in 2025 wereldkampioen te worden. “Absoluut”, reageerde de 56-jarige ex-coureur. “Ik heb zelf jarenlang in de Formule 1 gereden zonder succes. Dat kwam deels door mijn ontwikkeling als coureur en deels doordat de auto niet goed genoeg was. Je blijft jezelf ontwikkelen en pushen om beter te worden, en dat betekent dat je risico’s moet nemen – daardoor ga je vanzelf ook fouten maken.”

“Ik denk dat Lando (Norris, red.) al deze struikelblokken heeft overwonnen”, concludeerde Häkkinen. “Hij heeft risico’s genomen, is kritisch op zichzelf geweest en heeft zich tot het uiterste gedreven. Toen ik nog aan het leren was, vroegen mensen zich af: ‘Is hij er klaar voor? Kan hij deze mentale druk aan?’ Maar wie kampioen wil worden, moet fouten durven maken. Daarom denk ik dat Norris er nu klaar voor is. Hij heeft alles in huis om zijn doel te bereiken en de titel te winnen.”

