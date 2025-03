Wat kunnen we leren van de testdagen in Bahrein? McLaren lijkt de beste kaarten in handen te hebben voor dit F1-seizoen, maar hoe zit het met Ferrari, Mercedes en Red Bull? Formule 1-techniekexpert Ernest Knoors zet zijn vraagtekens bij de RB21 waarmee Max Verstappen op jacht gaat naar zijn vijfde wereldtitel. “Ik ben niet zo optimistisch over Red Bull.”

“Als je ziet wat voor programma ze hebben gedaan met de auto van Max op de laatste dag van de test, dan zijn ze echt nog op zoek naar oplossingen,” zegt Knoors in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Ze hebben geen long run gedaan of een racesimulatie, maar zijn echt bezig geweest met de setup. Het kan best zijn dat dit dan leidt naar een oplossing, maar puur op basis van Bahrein, zou ik zeggen dat het van de top vier, dus McLaren, Ferrari, Mercedes en Red Bull, dit het team is waar ik nog de meeste vraagtekens bij heb.”

Vanuit Red Bull wordt geroepen dat de RB21 ten op zichte van de voorganger iets voorspelbaarder en makkelijker te rijden is, maar dat nog niet bekend is wat voor effect dat heeft op de prestaties. “Dat geeft voor mij aan dat ze bewust bezig zijn geweest om die auto een bredere setup window te geven, maar dat die piek wat minder is geworden”, zegt Knoors. “Maar ik ben niet zo overtuigd dat ze dat eerste gerealiseerd hebben, want anders ben je niet zoekende naar een setup.”

Frustratie

“Je zag ook op de laatste dag dat Max spinde, en dat hij daarna bijna 200 meter zwarte strepen trok op het asfalt. Dat doe je omdat je een beetje gefrustreerd bent, denk ik. Dus dat zit niet helemaal goed. Kijk, Red Bull is wel een team dat een achterstand kan inhalen, maar aan de andere kant hebben ze het vorig jaar ook moeilijk gehad om dit op te lossen. En als ze dat nu nog niet helemaal helder hebben, heb ik daar mijn twijfels over”, besluit Knoors.

