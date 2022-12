In het simracen draait het net als in de echte autosportwereld om het talent van de coureurs, maar ook om het vinden van de juiste afstelling voor de auto. Bij Team Redline, een van de grootste simraceteams, hebben zij daar een meester in: Max Verstappen.

Een van de sterkste punten van Atze Kerkhof, teammanager van Team Redline, is het maken van goede afstellingen. Daar heeft hij als engineer veel ervaring mee en die kennis is van cruciaal belang. Tot op zekere hoogte voelt hij een verandering in de afstelling, maar zodra hij dat verschil niet voelt, komt Verstappen om de hoek kijken.

“Hij kan dan nog inspringen en als je in de details van de vering gaat werken, of een klikje camber of klikje toe-out aanpast, dan voelt hij dat verschil nog steeds”, zegt Kerkhof. “Dat kan hij beter dan wie ook in het team”, zo prijst hij Verstappen. “Hij kan met allerlei kleine klikjes nog steeds twee tienden vinden in die auto. Als hij klaar is met de afstelling en je stapt zelf weer in, dan is het: ‘Hé verdomd, we gaan twee tienden per ronde harder’. Hij heeft dat gewoon beter onder de knie.”

Lees ook: ‘Max Verstappen is ook in de sim een extreem talent’

Dat ziet Kerkhof ook in de Formule 1 gebeuren. “Max kan communiceren waar de balans heen moet en als dat ook echt klopt, kan hij veel meer uit die auto halen waardoor het verschil met zijn teamgenoot ook vaak wat groter is.”

Volledig afhankelijk van Verstappen voor de afstelling van de auto’s is Team Redline niet, maar de input die Verstappen geeft is zeer nuttig. “In de echte wereld is het natuurlijk het voordeel dat je maar een paar momenten hebt om echt accurate feedback te geven” beseft Kerkhof. “Max is helemaal getraind om in de rondjes die hij rijdt voor zichzelf duidelijk te stellen wat hij in de auto nodig heeft om sneller te gaan. Daar is hij helemaal op geprogrammeerd.”

Het volledige interview met Atze Kerkhof lees je terug in de FORMULE 1 Magazine Kampioensspecial 2022.