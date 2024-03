Max Verstappen reed weer eens een foutloze race tijdens de GP van Saoedi-Arabië. De Nederlander kende weinig tegenstand op weg naar zijn negende zege op rij. Op de vooravond van de tweede race van het seizoen, liet de drievoudig wereldkampioen zien dat winnen kinderspel begint te worden. In plaats van energie sparen en uitrusten, koos Verstappen ervoor om tot 4 uur ’s nachts te gamen.

Fans op sociale media waren verrast om te zien dat de Red Bull-coureur nog in de vroege ochtenduurtjes online was. Waar menig topsporter misschien allang onder de wol had gelegen, kan Verstappen het zich veroorloven om een lekker potje te gamen. Uiteraard kiest hij niet voor zomaar een spelletje, als een echte coureur betaamt werd er wel iRacing gespeeld. Een soort simracen dus.

Opvallend was dat Verstappen in Jeddah gebruikmaakte van een reguliere game controller tijdens het gamen. Waarschijnlijk door het gebrek aan een racesimulator op zijn hotelkamer. Het is bekend dat racen met een gewone controller een stuk moeilijker is dan met een game stuurtje. Overigens had dat geen effect op zijn prestaties, de man die diezelfde dag nog zijn negende zege op rij zou pakken werd ‘gewoon’ eerste als we sociale media mogen geloven.

‘Ik blijf op de Europese tijd’

Na de race in Jeddah werd Max Verstappen tijdens een persconferentie gevraagd naar het gamen. Volgens de coureur is het niet gek dat hij ’s nachts nog actief was. “Ik blijf gewoon een beetje op de Europese tijd, dus dan ga ik om 4 uur naar bed en wordt dan laat wakker”, was zijn simpele verklaring. “Ik heb natuurlijk mijn eigen sim team, dus op die momenten kunnen we een beetje bijpraten. Het is gewoon ontspanning. Ik heb vanochtend ook weer een uurtje gespeeld!” Na een ochtendje uitslapen was Verstappen weer fris en fruitig genoeg om de race in Saoedi-Arabië te winnen.

its 03:22 in jeddah. the race is today. and max is on twitch 😭👋 pic.twitter.com/DBBNk6e8k2 — nini (@SCUDERIAFEMBOY) March 9, 2024

