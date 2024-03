Naast de baan is het chaos troef bij Red Bull, op de baan houdt Max Verstappen de regie strak in handen. Zonder noemenswaardige problemen schreef de drievoudig wereldkampioen zaterdagavond de Grand Prix van Saoedi-Arabië op zijn naam. Het was na Bahrein zijn tweede zege van het seizoen en alweer de negende op rij.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez zorgde op gepaste afstand voor een nieuwe dubbelslag. Daarmee werd in ieder geval voor even de machtsstrijd binnen Red Bull en de commotie rond teambaas Christian Horner naar de achtergrond verdrongen. Charles Leclerc tekende namens Ferrari voor de laatste podiumplaats.

Max Verstappen beleefde zaterdag een gewenste start op het Corniche International Circuit. Hij behield vanaf pole eenvoudig de leiding en kon direct enige afstand nemen van de rest van het veld, aangevoerd door Leclerc. De Monegask moest even later echter zijn meerdere erkennen in Pérez, die hem eenvoudig uitremde en daarmee zorgde voor een veilige Red Bull-buffer tussen Verstappen en de rest van het veld.

Stroll zorgt voor safety car

De race in Jeddah staat echter bekend om de vele safetycarsituaties. Op het snelste stratencircuit ter wereld, met 27 – overwegend snelle – bochten, was Lance Stroll de eerste die de safety car naar buiten riep. De Aston Martin-coureur, die nota bene vrijdag in de vrije training ook al de muur had geraakt, ging onbedoeld op herhaling. In de aanloop naar bocht 22 schampte hij met zijn AMR24 wederom de muur, waarna hij hard rechtdoor schoot. Zie hier de video van de crash van Lance Stroll.

De harde klapper betekende einde oefening voor de Canadees. Hij was daarmee de tweede uitvaller in de race. Pierre Gasly (Alpine) staakte al in de eerste lap de strijd vanwege een defecte versnellingsbak.

Lees ook: Marko dankt Max Verstappen voor loyaliteit, schorsing van de baan

Bij de hervatting van de race bevond Verstappen zich in tweede positie, achter Lando Norris die de mogelijkheid van een vrije pitstop aan zich voorbij had laten gaan. Het kostte de drievoudig wereldkampioen van Red Bull even later weinig moeite om de Brit te verschalken en te werken aan een veilige marge.

Achter Verstappen en Norris beleefde Pérez, die in 2023 nog de race in Jeddah had gewonnen, een minder gelukkige hervatting van de race. De Mexicaan kreeg een tijdstraf van vijf seconden van de wedstrijdleiding vanwege een ‘unsafe release’ bij de pitstop tijdens de safetycarsituatie. Het bleef echter zonder gevolgen. Door het surplus aan snelheid van de RB20 stelde hij net als een week geleden in Bahrein soeverein P2 achter Verstappen veilig.

Verdienstelijk GP-debuut Bearman

Veel aandacht was er vanzelfsprekend ook voor Oliver Bearman, de 18-jarige Brit die zijn Grand Prix-debuut voor Ferrari beleefde als vervanger van Carlos Sainz. De Spanjaard werd zaterdag geopereerd aan een acute blindedarmonsteking. Hij hoopt bij de volgende race in Australië op 24 maart weer van de partij te zijn.

Bearman, de jongste F1-coureur in de geschiedenis van Ferrari, deed het in Saoedi-Arabië verdienstelijk. Hij bleef uit de muur en deed wat hij moest doen, met een zevende plaats en zes WK-punten als beloning. ‘Ollie’ Bearman werd bovendien door tv-kijkers wereldwijd verkozen tot Driver of the Day.

Lees ook: Honda eist volledige duidelijkheid van Red Bull

Ondertussen werd andermaal duidelijk dat Max Verstappen op de baan ook in 2024 van niemand iets heeft te vrezen. Titelprolongatie en nieuwe records lijken in het verschiet te liggen, ervan uitgaande dat de wanorde bij RBR (Red Bull Ruzie?) geen vat op hem krijgt.

“Zodra ik mijn helm opzet, glijdt alles van me af en sluit ik alles buiten”, zei Verstappen in de aanloop naar de GP van Saoedi-Arabië al. In Jeddah voegde hij zeer overtuigend de daad bij het woord…

Uitslagen