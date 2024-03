Red Bull-teambaas Christian Horner zou liever gisteren dan vandaag een streep onder alle ophef rond zijn persoon trekken, maar voorlopig lijkt dat een utopie. Nu heeft ook Red Bulls motorfabrikant Honda zich gemeld. Honda verlangt in een statement ‘volledige duidelijkheid’ over het interne onderzoek naar het grensoverschrijdende gedrag van Horner en het uitgelekte Whatsapp-verkeer.

Horner werd vorige week na een intern onderzoek door Red Bull GmbH vrijgesproken van seksueel grensoverschrijdend gedrag richting een vrouwelijke medewerkster, die een klacht had ingediend. Een dag later lag na een anonieme mail aan 149 mensen in de Formule 1-paddock compromitterend Whatsapp-verkeer tussen Horner en de vrouw op straat.

Horner zelf verwacht rol te blijven vervullen

De medewerkster werd eerder deze week door Red Bull geschorst. Horner is nog gewoon in functie als teambaas. Zelf verwacht de Brit dat hij zijn rol kan blijven vervullen.

Honda, de huidige motorpartner van Red Bull Racing, heeft opgeroepen tot meer duidelijkheid, zo staat in een verklaring die het Japanse bedrijf stuurde naar de BBC. ‘We hebben op dit moment geen volledige details over de zaak. Daarom kan Honda geen gedetailleerd commentaar geven. We hopen zo snel mogelijk volledige duidelijkheid te krijgen.’

Eerder liet het Amerikaanse Ford al weten ontevreden en gefrustreerd te zijn over de manier waarop Red Bull de zaak Horner denkt te kunnen afhandelen. Net als Honda zei men meer transparantie te verwachten over de zaak Horner. Het Amerikaanse bedrijf gaat vanaf 2026 samenwerken met Red Bull Powertrains. Naar verluidt zou Ford naar aanleiding van het schandaal onderzoeken of de deal nog ontbonden kan worden.

