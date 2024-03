Christian Horner staat al weken in het middelpunt van de belangstelling vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag. In Jeddah draaft hij samen met drie collega’s op bij de FIA-persconferentie. Verslag van een spannend half uurtje. “Dit is een van de minder mooie kanten van deze industrie.”

Een minuut voordat de FIA-persconferentie begint, wandelt Christian Horner de tent binnen waar hij samen met Bruno Famin (Alpine), Mike Krack (Aston Martin) en James Vowles (Williams) verplicht moet aanschuiven. Red Bulls communicatie-chef Paul Smith vergezelt zijn baas, net als een camera- en geluidsman van Netflix die Horner in Jeddah op de voet volgen voor een episode van de hitserie Drive to Survive.

Het is geen toeval dat Red Bulls teambaas en CEO voor de perssessie is geselecteerd. De Brit domineerde de afgelopen weken het nieuws, vanwege de beschuldigingen aan zijn adres van een vrouwelijke werkneemster (inmiddels op non-actief gesteld) voor grensoverschrijdend gedrag. Een week eerder sneeuwde de zegetocht van Max Verstappen in de woestijnrace er door onder.

Gastheer Tom Clarkson opent het gesprek met Horner met een vriendelijke vraag: over de kracht van de RB20 en of Sergio Pérez nu beter in zijn vel zit. Maar de toon verandert snel wanneer er vragen vanuit de zaal mogen worden gesteld. “Iedereen is gefocust op de toekomst en de uitdagingen die ons wachten. Wij kijken vooruit, zijn bezig de titels te verdedigen”, antwoordt Horner op de eerste vraag die over de kwestie op hem wordt afgevuurd.

Met name de Britse journalisten proberen Horner voorzichtig uit de tent te lokken. Een kansloze missie, Horner zegt wat hij kwijt wil en meer niet. Ook wanneer de naam van Jos Verstappen valt. Die liet zich in Bahrein uiterst kritisch uit over de teambaas. “Max’ vader heeft een sleutelrol gespeeld in zijn carrière en hem in de Formule 1 geholpen. Jos heeft een eigen mening, Max ook. Het is niet aan mij commentaar te geven op vaders en coureurs. Ik heb Jos na Bahrein gesproken. Het is in ieders belang dat we ons op toekomst concentreren en het beste eruit proberen te halen.”

Hoewel Horner weet dat de vragenlijst nog niet is afgerond, probeert hij het gesprek een andere wending te geven. “Dit thema heeft veel losgemaakt in de media. Er was om uiteenlopende redenen veel interesse voor. Maar de beschuldigingen zijn grondig onderzocht en verworpen. Het is tijd er een streep onder te zetten. De spotlights horen op het racen, de coureurs en de auto’s te staan.”

Dan grijpt gespreksleider Clarkson in. Hij wil van Krack weten hoe de showrun in Riyad eerder deze week was. Het intermezzo duurt nog geen minuut. De volgende serie vragen vanuit de zaal voor Horner dient zich alweer aan. Nu over de vrouwelijke werknemer die Horner heeft beschuldigd en op non-actief zou zijn gezet. “Dat is een vertrouwelijk proces tussen partijen. Ook al zou ik er ook willen praten, dat kan ik niet.”

Na bijna een half uur voorziet Horner de inquisitie toch nog van een emotionele, persoonlijke noot. De afgelopen weken zijn, zo verzekert Horner, ‘een zware tijd geweest’. “Ik ben getrouwd, heb drie kinderen en een vrouw die met steunt. Zoiets als dit is uitdagend wanneer er familie, ouders en kinderen bij betrokken zijn. It’s not pretty. Dit is een van de minder mooie kanten van onze industrie. De beschuldigingen die zijn geuit, zijn op de meest professionele manier onderzocht. Er is alle tijd genomen naar alle feiten van alle betrokkenen te kijken en luisteren. En de conclusie is dat de beschuldigingen niet gegrond zijn.”

Dan zit de persbijeenkomst erop en kan Horner in het golfkarretje met zijn gevolg terug naar de paddock. “Verontschuldigingen aan mijn drie collega’s dat we het niet over auto’s en racen hebben gehad”, zo besluit de Brit. “Want daar moet het hier over gaan.”