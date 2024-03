De medewerkster van Red Bull Racing die de aanklacht indiende tegen teambaas Christian Horner wegens grensoverschrijdend gedrag is door het team geschorst met behoud van salaris. Gisteren verstreek de deadline voor de vrouw om tegen de uitkomst van het interne onderzoek in beroep te gaan. Horner werd daarin vrijgepleit. Het is niet bekend of de vrouw heeft besloten in beroep te gaan.

De vrouw had eerder vergeefs toestemming gevraagd om naar Bahrein te vliegen om daar het team te steunen. Daar vond afgelopen zaterdag de eerste Grand Prix van het seizoen plaats. Max Verstappen won de race, voor zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez. Aanstaande zaterdag staat de Grand Prix van Saoedi-Arabië in Jeddah op het programma.

Ondanks de voor Horner positieve uitkomst van het interne onderzoek staat de positie van de Brit nog wel steeds zwaar ter discussie. Afgelopen donderdag, een dag na de zogenoemde vrijspraak, kwam door een anonieme mail compromitterend Whats-appverkeer tussen hem en de vrouw in kwestie op straat te liggen, inclusief foto’s en een video.

