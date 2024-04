Bij Red Bull laten ze zich niet bang maken door de vele geruchten omtrent Max Verstappen. Terwijl de media smullen van een potentiële transfer naar Mercedes, wil Verstappens huidige team benadrukken dat er nul signalen zijn die wijzen op een overstap. Christian Horner is het gestook van concurrent Toto Wolff dan ook zat. “Concentreer je eens op je team”, luidt zijn advies.

Mercedes-teambaas Toto Wolff onderstreepte na de GP van China nog maar eens dat er ‘meerdere factoren’ zijn die een transfer kunnen beïnvloeden. Zijn team zou Max Verstappen op de lange termijn een interessant pakket kunnen aanbieden – hij schetste indirect een toekomstbeeld van een ijzersterk Mercedes dat in 2026 weer kan meedingen naar het kampioenschap.

Bij Red Bull zien ze weinig kansen voor Mercedes om hun wereldkampioen weg te roven. Teambaas Christian Horner maant zijn concurrent om zich te focussen op zijn eigen team. Daarbij steekt hij niet onder stoelen of banken dat het huidige Mercedes achter de feiten aanloopt. “Ik denk niet dat zijn (Toto Wolff, red.) coureurs het probleem zijn”, reageerde Horner. “Hij zou zich beter op andere dingen concentreren, dan bezig te blijven met rijders die toch niet beschikbaar zijn.”

Transfer Verstappen

Horner – de eeuwige rivaal van Toto Wolff – is niet bang om de vinger op de zere plek te leggen. “Mercedes lopen op dit moment achter op hun eigen klantenteams”, vervolgde de Engelsman. “Hij (Toto Wolff, red.) zou zich dus beter op zijn team concentreren in plaats van zo om aandacht te vragen.” De Duitse renstal loopt momenteel achter op klantenteam McLaren. Waar Mercedes 52 WK-punten heeft verzameld, staat de teller in Woking al op 96.

Een transfer van Verstappen blijft voor Horner dan ook hoogst onwaarschijnlijk. “Ik kan je verzekeren dat er weinig twijfels zijn over waar Verstappen straks rijdt”, zei hij streng. “Het team is in vorm. Waarom zou hij in vredesnaam willen vertrekken?”

