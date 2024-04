Toto Wolff is nog steeds overtuigd dat Max Verstappen een transfer zou kunnen maken naar Mercedes. De Duitse renstal is nog altijd op zoek naar een vervanger voor Lewis Hamilton – vanaf 2025 moet Wolff een nieuwe coureur in zijn auto zetten. Verstappen is een begeerlijke aanwinst voor ieder team, maar ligt tot 2028 vast bij Red Bull. Volgens Wolff is dat niet onoverkomelijk.

Tijdens het raceweekend in China werd maar weer eens duidelijk dat Max Verstappen zich bij de absolute grootheden mag scharen. De Nederlander reed op ongenaakbare wijze naar zijn vierde overwinning van het seizoen. De vraag is hij dat in de toekomst ook in een Mercedes kan laten zien. Teambaas Toto Wolff reageerde op de laatste transfergeruchten rondom Verstappen. Hij wil vooral benadrukken dat er meer bij komt kijken dan in de snelste auto willen rijden.

“Natuurlijk is het logisch dat je de snelste auto in handen van de snelste coureur kunt zien”, legde Toto Wolff uit. “Maar ik denk niet dat dit de enige reden is dat je blijft waar je bent. Voor simpele zielen kan dit de enige reden zijn waarom je in een auto blijft zitten, maar sommige mensen nemen meer factoren mee in hun overweging. Verstappen heeft op dat vlak meer diepgang”, concludeerde Wolff.

Verstappen naar Mercedes?

Betekent dit dat Mercedes genoeg in huis heeft om Verstappen naar zich toe te trekken? “Ik denk niet het een kwestie van overtuigen is”, aldus Wolff. “Hij (Verstappen, red.) moet aanvoelen waar de toekomst het beste is, rekening houdend met een heleboel factoren. Als ik Max was, dan zou ik in 2025 nog voor Red Bull rijden, omdat het de snelste auto is. Maar daarna zijn er genoeg andere dingen om te overwegen.”

Wolff doelt uiteraard op de nieuwe reglementen die in 2026 in gebruik worden genomen. De Oostenrijker is ervan overtuigd dat hij iedere coureur dan een aantrekkelijk pakket kan aanbieden. “We hebben geen problemen gehad met de doelstellingen voor de power unit, de batterij en voor de brandstof”, lichtte hij toe. “Daarbij denk ik dat we een fatsoenlijk chassis kunnen maken.” Is Mercedes dan echt van plan om Verstappen te strikken? “Als ik dat zeg, dan verkloot ik mijn hele strategie”, antwoordde Wolff geheimzinnig.

