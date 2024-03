Red Bull en autogigant Ford onthulden vorig jaar dat het in 2026 gaat samenwerken als Red Bull Ford Powertrains. Het Amerikaanse bedrijf zou een aandeel krijgen in het ontwikkelen van de motoren voor het Formule 1-team. Echter, sinds het schandaal rondom Christian Horner brokkelt de steun van Ford af. Nu gaan er geruchten dat het bedrijf onderzoekt of de deal nog ontbonden kan worden.

Van alle sponsoren van Red Bull is Ford tot nu toe het meest vocaal geweest in ‘Horner-gate.’ De autofabrikant was een van de eerste die aangaf de aantijgingen tegen de teambaas serieus te nemen, aangezien de belangen van Red Bull wel moeten rijmen met de “familiewaarden” van Ford. Eerder onderschepte de Associated Press een brief van Ford-CEO Jim Farley, waarin deze het F1-team aanspoorde om duidelijkheid te scheppen.

Nu meldt F1-insider.com dat Ford aan het onderzoeken is of de deal met Red Bull nog ontbonden kan worden. “De bazen in Detroit zouden geen interesse hebben in het spelen van een rol in een documentaire soap”, zo schrijft het platform. Christian Horner werd vorige week vrijgesproken van beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, alvorens er een bestand met Whatsapp-verkeer werd gedeeld dat zijn onschuld in twijfel trok. Of de berichten vervalst zijn, is nog onbekend.

Verdeeldheid binnen Red Bull

Terwijl Max Verstappen plichtsgetrouw zijn stempel drukt op de Formule 1, zou er geen grote verdeeldheid ontstaan binnen het team én het bedrijf. Aan de ene kant staan de Yoovidhya’s, de Thaise grootaandeelhouders die Horner koste wat het kost willen beschermen. Daar tegenover staan Red Bull-erfgenaam Mark Mateschitz, Helmut Marko en Adrian Newey, die het schandaal omtrent de teambaas serieus nemen. Laatstgenoemde partij zou in februari al een persbericht hebben opgesteld, waarin Horner uit zijn functie wordt ontheven.

De vraag is wat Verstappen gaat doen, mocht het Formule 1-team van Red Bull als een kaartenhuis in elkaar storten. Het vertrek van Horner betekent ongetwijfeld het einde van een periode van dominantie in de sport. Volgens experts zou ‘Horner-gate’ zomaar dé aanjager kunnen zijn die Verstappen nodig heeft om zijn geluk bij Mercedes te beproeven.

