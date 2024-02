Autogigant Ford – toekomstig motorpartner van Red Bull racing – eist een beetje opheldering in de zaak rondom Christian Horner. Begin februari kwam de teambaas in opspraak na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Red Bull startte een onderzoek naar de aantijgingen, maar voor zover bekend heeft dat nog niets opgeleverd. “Het gebrek aan openheid en resultaten frustreert ons”, schrijft CEO Jim Farley.

Farley stuurde vrijdag een brief naar Red Bull over de frustraties rondom het lopende onderzoek, maar die kwam de in handen van de Associated Press. Farley schrijft dat Ford allang om verduidelijking heeft gevraagd aan het adres van het F1-team, maar zonder resultaat. “Ons bedrijf is gefrustreerd over het gebrek aan opheldering of een indicatie van wanneer deze zaak beëindigd gaat worden. We kijken uit naar een compleet rapport van wat er is gebeurd.”

Ford neemt de aantijgingen tegen Christian Horner uitermate serieus. “Over de waarden van ons bedrijf valt niet te onderhandelen”, aldus Farley. “Het is belangrijk dat onze partners die waarden delen, dus hopen we nog steeds op een uitslag waar we allemaal achter kunnen staan.” Hij eindigt zijn brief met een oproep om deze zaak “snel doch serieus” op te klaren.

Ford twijfelt aan Christian Horner

Ford is vrijwel de enige partner van Red Bull die zich heeft uitgesproken over het onderzoek naar Christian Horner. Het bedrijf maakte snel duidelijk dat het veel waarde hecht aan integriteit en haar status als familiebedrijf. Sinds het onderzoek gestart is, meldde De Telegraaf dat het om beschuldigingen van seksuele intimidatie gaat. Horner zou seksueel getinte berichten naar een vrouwelijke werknemer hebben gestuurd.

Christian Horner ontkent de beschuldigingen volledig en was ook ‘gewoon’ aanwezig bij de lancering van de RB20 en de testdagen in Bahrein. Hij draagt weliswaar geen Red Bull-outfits meer, maar vervult wel zijn taken als teambaas.

