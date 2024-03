De saga rond Christian Horner krijgt een volgende dimensie. Zakenblad Business F1 brengt in de jongste uitgave een reconstructie over de affaire van Red Bulls teambaas en CEO, die ervan verdacht wordt seksueel getinte whatsappjes naar een werkneemster van de renstal te hebben gestuurd. Volgens Business F1 was het persbericht met de aankondiging van Horners vertrek al geschreven.

Het achtergrondartikel levert nieuwe inzichten en onthullingen in ‘Horner-gate’. Business F1 verhaalt onder meer over de ineenstorting van de vrouw tijdens een raceweekend en haar collega’s in tranen vertelt over het grensoverschrijdende gedrag van haar baas. Er zijn in het 17 pagina’s lange verhaal meer details die Horner belasten.

De positie van de teambaas was volgens de directie van Red Bull GmbH in Fuschl am See begin februari al onhoudbaar. In januari, zo schrijft Business F1, wist de firma al van Horners vermeende wangedrag. En die valt niet te rijmen met de strikte gedragscode van het bedrijf. Red Bulls CEO Oliver Mintzlaff liet na intern overleg begin februari een persbericht opstellen waarin het bedrijf bekendmaakte dat Horner Red Bull Racing met directe ingang had verlaten en het moederbedrijf in Oostenrijk er verder geen commentaar zou geven.

De directie bood de teambaas, zo ontdekte Motorsport-Total.com, de kans zonder gezichtsverlies te vertrekken. Horner weigerde en schakelde zijn juristen in. Volgens de Brit zou er een clausule in zijn contract staan waarin dit soort zware beschuldigingen via een onafhankelijk onderzoek getoetst moet worden. Horners juristen dreigden met een gang naar het High Court in Londen. Mintzlaff, aldus Business F1, ging akkoord. Volgens hem zouden twee weken extra geen verschil maken in de uiteindelijke uitkomst, omdat de bewijslast ‘overweldigend’ was. Het onderzoek zou Horners vertrek vertragen, maar niet kunnen verhinderen.

De teambaas kreeg naar verluidt echter een helpende hand van Chalerm Yoovidhya, de Thaise grootaandeelhouder die afgelopen weekend (zie foto met Horner en diens vrouw Geri Halliwell) aanwezig was in Bahrein. Het onderzoek, waarover nog steeds grote twijfels met betrekking tot de onafhankelijkheid ervan bestaan, pleitte Horner tot veler verrassing vrij. Dat ergerde, zo schrijft Business F1, zoveel mensen (die in het artikel niet bij naam worden genoemd) dat ze het heft in eigen hand namen en informatie aan media begonnen te lekken.

Afgelopen weekend kregen permanente F1-journalisten, teambazen en de topman van zowel de FIA als rechtenhouder FOM een anonieme e-mail met daarin het whatsapp-verkeer en foto’s van Horner met de dame in kwestie. Of de inhoud authentiek is, kon niet worden achterhaald.