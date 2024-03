Terwijl het Formule 1-team figuurlijk in brand staat, probeert Oliver Mintzlaff, hoofd sport van Red Bull GmbH, in de aanloop naar de Grand Prix van Saoedi-Arabie enigszins de rust terug te brengen. De Duitser voerde in Jeddah volgens eigen zeggen ‘goede’ individuele gesprekken met teambaas Christian Horner, motorsportadviseur Helmut Marko en Max Verstappen. Een schorsing van Marko is van de baan, zoveel werd wel duidelijk.

Sinds het onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag van Horner en het uitlekken van compromitterend Whatsapp-verkeer is de interne machtsstrijd bij Red Bull volledig geëscaleerd. Vrijdag gaf Marko nog aan dat hem mogelijk een schorsing boven het hoofd hangt, waarna Verstappen zich meteen loyaal toonde met Marko. Als de Oostenrijker van het toneel verdwijnt bij Red Bull, zou Verstappen zijn consequenties trekken, zo gaf hij in niet mis te verstane bewoordingen aan. ‘Als Helmut weggaat, is het duidelijk wat er gebeurt’, zei Max Verstappen onder andere.

Naar verluidt heeft de drievoudig wereldkampioen van Red Bull in zijn tot en met 2028 doorlopende contract bij Red Bull een clausule staan, die zegt dat hij bij een vertrek van Helmut Marko zelf ook zijn geluk elders mag beproeven. Daarbij is Mercedes een interessant alternatief, aangezien men daar naarstig op zoek is naar een opvolger voor Lewis Hamilton.

Mintzlaff: ‘Max Verstappen heeft contract bij ons’

Tegen die achtergrond kan het geen kwaad enkele gesprekken met de hoofdrolspelers te voeren, zo moet Mintzlaff (op de foto boven samen met Helmut Marko) gedacht hebben. Over het gesprek met Verstappen zei hij slechts kort iets: “Max is een geweldige coureur. En hij heeft een contract bij ons.”

En over het gesprek met Marko sprak Mintzlaff: “We hebben een goed gesprek gehad met Helmut, maar we willen ons richten op de sport en hier onze tweede overwinning van het seizoen behalen. We willen niet over HR-onderwerpen praten waar de hele wereld bij is.”

Marko: ‘Contracten zeggen niet veel in Formule 1’

Marko reageerde zelf in de paddock van Jeddah ook kort op het onderhoud. Op de vraag of hij en Horner nog door één deur kunnen, zei hij: “We werken al negentien jaar samen, dus waarom niet? Maar zaken moeten wel opgelost worden. Ons doel is om het WK te winnen. Het was een heel goed gesprek met Oliver Mintzlaff en we hebben afgesproken zo door te gaan. Als iemand al van plan was om mij te schorsen, dan is daar geen juridische grond voor. Of we tot en met 2028 bij het team blijven? Dat is een lange tijd. Het is een contract, maar contracten zeggen niet zo veel in Formule 1.”

Op de vraag of hij samen met Max Verstappen wellicht al naar Mercedes onderweg is, reageerde de 80-jarige Marko met een kwinkslag: “Voorlopig niet.”

Tenslotte gaf Marko aan dat hij dankbaar is dat Max Verstappen zich vrijdag zo loyaal opstelde. “Ik was hiervan onder de indruk.”

Opvallend was overigens wel dat Mintzlaff desgevraagd wel zijn steun uitsprak aan Horner. “Ik ben blij met ons management.” Horner zelf wil niets liever dan een streep onder de kwestie zetten.