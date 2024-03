Toto Wolff zou Helmut Marko graag verwelkomen bij Mercedes in een rol als die van Niki Lauda vroeger. De teambaas heeft naar eigen zeggen een plek vrij voor Marko. Wolff liet dat vrijdag weten in reactie op de ontwikkelingen rond een mogelijk vertrek van de Oostenrijker bij Red Bull.

“Onze oude mascotte missen we”, zei Wolff tegenover de Oostenrijkse zender ORF, verwijzend naar de rol van adviseur (zoals Marko bij Red Bull is) die Niki Lauda tot zijn overlijden in 2019 had bij Mercedes. “Dus we zouden daarvoor Helmut kunnen nemen. Een rode pet heeft hij weliswaar niet, maar dan komt hij maar bij ons.” Wolff noemt Marko zijn ‘liefste’ vijand. “En hij is een echter racer. Voor Red Bull zou een vertrek van hem een verlies zijn.”

Marko’s kennis zou hoe dan ook van waarde zijn voor Mercedes. Of Marko daadwerkelijk moet vertrekken bij Red Bull en hij vervolgens interesse zou hebben in een overstap naar de rivaal, is afwachten. Maar het zou allemaal passen in het bredere perspectief van ook de interesse van Mercedes in Max Verstappen. Die gaf vrijdag al aan dat een toekomst bij Red Bull zonder Marko voor hem ondenkbaar is.

Wollf liet al eerder weten de Nederlander graag als vervanger van de naar Ferrari vertrekkende Lewis Hamilton te begroeten. “We hebben een stoeltje vrij in 2025 en 2026. Maar Max zal daar willen rijden waar de snelste auto is. En dat is bij Red Bull, op dit moment.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je in de winkel of in je brievenbus! Met onder meer alles over de enorme machtsstrijd binnen Red Bull en hoe Max Verstappen temidden van alles zijn hoofd koel houdt. Met verder al het laatste nieuws, achtergronden, interviews, historie, techniek en meer. Haal ‘m in de winkel of bestel ‘m hieronder: