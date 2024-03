Max Verstappen heeft in heldere bewoordingen duidelijk gemaakt dat Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko in zijn huidige rol aan het team verbonden moet blijven. Hij zei dat tijdens de persconferentie die volgde op de kwalificatie, waarin hij zich overtuigend verzekerde van pole position. “Het is belangrijk dat Helmut blijft. Voor mij en voor de beslissingen die ik neem, ook in de toekomst”, aldus de drievoudig wereldkampioen.

De kans dat Max Verstappen zijn tot en met 2028 doorlopende contract bij Red Bull uitdient lijkt door alle ontwikkelingen steeds kleiner te worden. “Ik heb altijd duidelijk aangegeven dat Helmut bij het team moet blijven. Ook in Qatar, vorig jaar. Ik hoop dat de rollen niet veranderen, heb altijd aangegeven hoe ik erin sta. De optie dat Helmut weggaat, zie ik niet zitten. Als er dingen wegvallen die belangrijk voor je zijn, ontstaat er een onwerkbare situatie. Dan is het duidelijk wat er gebeurt. Ik kan niet zonder Helmut doorgaan, zijn in al die jaren naar elkaar toegegroeid. Waar het om draait: kijk naar wat Helmut met Dietrich (Mateschitz, de vorig jaar overleden topman van Red Bull GmbH, red) hier heeft neergezet. Daar moet je met respect mee omgaan.”

Helmut Marko vertelde vrijdag aan het Oostenrijkse ORF dat de Grand Prix van Saoedi-Arabië mogelijk zijn laatste race in functie zou zijn en dat een schorsing hem wellicht boven het hoofd hangt. Naar verluidt zou hem inmiddels door het hoofdkantoor van Red Bull een spreekverbod zijn opgelegd. Een en ander heeft overduidelijk te maken met de interne machtsstrijd binnen Red Bull en de kwestie rond teambaas Christian Horner, die door een vrouwelijke medewerkster van seksueel grensoverschrijdend gedrag is beschuldigd. Horner wil vooralsnog van geen wijken weten, de vrouw is inmiddels door het team geschorst.

Max Verstappen toont zich in de kwestie duidelijk loyaal aan Helmut Marko, de man die hem in 2014 zijn eerste Formule 1-contract liet tekenen. “Ik heb heel veel respect voor Helmut. Wat we samen hebben bereikt, gaat al heel ver terug. Mijn loyaliteit richting hem gaat ook heel ver en dat heb ik aan iedereen in het team laten weten, ook in de absolute top”, zo stelde Verstappen.

‘Het gaat hier over loyaliteit en integriteit’

“Ik heb tegen iedereen gezegd dat hij altijd een belangrijke rol zal spelen in mijn toekomstkeuzes, ook die over de toekomst in het team. In dat opzicht is het heel belangrijk dat hij blijft. Als een belangrijke steunpilaar binnen het team wegvalt is dat niet goed voor mij. Dus Helmut moet zeker blijven. Helmut is zelf ook altijd erg loyaal geweest aan het team en aan iedereen in het team, ook om ervoor te zorgen dat iedereen zijn of haar positie kon behouden, zeker in de beginperiode. Ik vind het belangrijk dat je de man respect toont voor wat hij allemaal heeft gedaan. Het gaat hier over loyaliteit en integriteit”, aldus Verstappen.

Max Verstappen wordt sinds de kwestie rond Horner vorige week in Bahrein explodeerde in verband gebracht met een mogelijke overgang naar Mercedes. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton verruilt Mercedes na dit seizoen voor Ferrari en Verstappen wordt door Mercedes-teambaas Toto Wolff gezien als de gedroomde opvolger.

Afgelopen zaterdag, kort na de overwinning van Verstappen in Bahrein, vond in de paddock al een kort onderonsje plaats tussen Wolff en Jos Verstappen. De laatste toonde zich in Bahrein ook zeer kritisch over de rol van Horner. Weliswaar heeft Max Verstappen een contract dat doorloopt tot en met 2028, maar er zou een clausule in staan dat hij mag vertrekken als Marko het team verlaat.

“Na het weekend ga ik me meer in deze zaak verdiepen. Als er iets speelt, wil de onderste steen boven. Mijn insteek is dat alle belangrijke mensen blijven”, aldus Verstappen. “Helmut heeft Christian (Horner, de teambaas) altijd gesteund. Ook in de moeilijke momenten. Ze hebben samen met Red Bull veel bereikt. Ik denk dat dingen altijd op te lossen zijn door te communiceren.” Of hij Marko zaterdagavond nog zou gaan bellen? “Wij hoeven elkaar niet te bellen”, stelt Verstappen, “maar elkaar alleen maar aan te kijken. Helmut weet ook hoe ik er tegenover hem in sta. Daar hoeft -ie zich totaal geen zorgen over te maken.”