Ralf Schumacher denkt dat Jos Verstappen gelijk heeft met zijn eerdere opmerking dat het team van Red Bull Racing uit elkaar gescheurd dreigt te worden. Dat zei de Duitser in aanloop naar de Grand Prix van Saoedi-Arabië tegen Sky Sports. Volgens de Duitser zal teambaas Christian Horner ervoor zorgen dat Max Verstappen bij het team vertrekt.

Christian Horner staat al wekenlang in het middelpunt van de belangstelling. De Brit werd door een vrouwelijke medewerkster beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij werd hiervan vorige week vrijgesproken na een intern onderzoek door Red Bull GmbH in Oostenrijk. Een dag na deze voor hem gunstige uitspraak kwam echter compromitterend Whatsapp-verkeer van Horner met de vrouw in kwestie op straat te liggen. Zaterdag, na de openingsrace van het seizoen in Bahrein, liet Jos Verstappen zich zeer kritisch uit over het aandeel van Horner in alle onrust in en rond het team.

Schumacher over zaak Horner: ‘Toto Wolff grote winnaar’

Schumacher, tegenwoordig analist voor Sky Sports, denkt dat Jos Verstappen een juiste voorstelling van zaken heeft gegeven over de kwestie Horner. “Ik zie het zeer kritisch. Wat er op dit moment is bereikt, is dat het beste team dat de afgelopen tien jaar heeft bestaan – samen met Mercedes – zichzelf aan het vernietigen is, vooral van binnenuit”, aldus Schumacher. “Ik denk dat Toto Wolff, als toeschouwer, relatief blij is. Hij kan als grote winnaar uit deze strijd komen.”

Lees ook: Honda eist volledige duidelijkheid van Red Bull

Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, is naarstig op zoek naar een opvolger voor Lewis Hamilton, die na dit seizoen naar Ferrari verhuist. De Oostenrijker had na de race in Bahrein, gewonnen door Max Verstappen, al een kort onderonsje met Jos Verstappen. Schumacher: “Als Christian Horner uit alle macht vasthoudt aan zijn positie als teambaas, zal hij Red Bull schade toebrengen. Maar hij zal er ook voor zorgen dat Max Verstappen het team verlaat.”

Horner riep donderdag tijdens de FIA-persconferentie op om een streep te zetten onder de affaire rond zijn persoon. De vrouw in kwestie is sinds deze week overigens geschorst door Red Bull.