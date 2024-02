Er is weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de geruchtmakende affaire rond Red Bull-teambaas Christian Horner. Een anonieme afzender heeft compromitterend Whatsapp-verkeer van Horner en de vrouwelijke medewerkster rondgestuurd naar een kleine 200 mensen uit de Formule 1-paddock, variërend van journalisten en teambazen tot FOM- en FIA-personeel. Het heeft verdacht veel weg van een doelbewuste actie om de reputatie van de Brit voorgoed kapot te maken.

Horner werd eerder beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag richting een vrouwelijke medewerkster. Het bedrijf Red Bull GmbH stelde vervolgens een onderzoek in. Woensdag werd door het Oostenrijkse bedrijf een statement uitgegeven dat de teambaas van Max Verstappen en Sergio Pérez geen blaam treft. Horner zelf liet donderdagochtend in de paddock weten blij te zijn dat er met de voor hem gunstige uitkomst een streep onder de zaak gezet kon worden.

Nieuwe wending in ‘Horner-gate’

Enkele uren later kreeg ‘Horner-gate’ echter een totaal nieuwe wending toen het gehele whatsapp-verkeer van Horner via Google Drive werd gedeeld met bijna 200 mensen in de Formule 1. In het mediacentrum was er volop commotie. Overigens kan niet met honderd procent zekerheid worden vastgesteld dat de berichtenvan Horner en de vrouwelijke medewerkster echt zijn en niet gemanipuleerd. Het heeft er echter wel alle schijn van, aangezien er ook enkele foto’s en zelfs een video gedeeld worden.

Het rondsturen van het Whatsapp-verkeer lijkt ook op basis van de inhoud het einde van Horner als teambaas van Red Bull Racing in te luiden. Het wachten is op de reacties vanuit het team en andere betrokkenen.

Later meer.