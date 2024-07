McLaren-CEO Zak Brown haalt nogmaals hard uit naar concurrent Red Bull. De Amerikaan blikt nog een keer terug op het incident tussen Max Verstappen en Lando Norris in Oostenrijk. Brown kan namelijk maar niet begrijpen dat Red Bull-teambaas Christian Horner zo zijn hand boven het hoofd van de drievoudig wereldkampioen houdt.

Het is inmiddels drie weken geleden dat Verstappen en Norris elkaar op de Red Bull Ring tegenkwamen. Toch is er volgens McLaren-CEO Zak Brown nog niet het laatste woord over gezegd. In een interview met het Britse The Independent gaat de Amerikaan vooral in op de boordradio die Verstappen kreeg van Red Bull-teambaas Horner na de race. De Brit legde in die boordradio de schuld van het incident bij Lando Norris.

“Het lijkt erop dat Red Bull bang is voor Max”, vertelt de McLaren-CEO. Volgens Brown is een soortgelijke boordradio bij McLaren ook ondenkbaar. “We zijn heel eerlijk tegen onze coureurs. Als niemand hem vertelt dat wat hij deed niet binnen de regels was, waarom zou hij dan anders denken? Om Christian op de radio te laten komen en de schuld aan Lando te geven. Wie hou je voor de gek? Iedereen heeft het gezien. Het voelde gewoon totaal ongepast.”

Het is niet de eerste keer dat Brown en Horner bonje hebben. Twee jaar geleden veroordeelde de Amerikaan het Oostenrijkse team ook fel toen bleek dat ze het budgetlimiet hadden overschreden. “Ik reageer alleen op dingen als ik denk dat ze niet kloppen”, aldus Brown. “Ik kom op voor problemen. Het lijkt erop dat ik meer problemen met hem (Christian Horner, red.) heb dan met anderen, omdat hij dingen zegt en doet waarvan ik denk dat ze verkeerd zijn. Ik probeerde de integriteit van de sport te beschermen en ze namen (Red Bulls overschrijding van de budgetlimiet, red.) niet serieus. Daarom heb ik mijn stem laten horen.”

‘Ik moest mijn team ook voeden’

De afgelopen jaren is er een cultuuromslag geweest bij McLaren, en het team leert volgens de Amerikaanse CEO nu van haar fouten in plaats van de schuld bij iemand anders te zoeken. Brown ziet daarmee gelijk een groot verschil met Red Bull. “Wij zouden het gewoon hebben toegegeven”, vertelt de McLaren-CEO. “In plaats daarvan was het een hoop smoesjes, proberen te bagatelliseren. Het was bijna een belediging voor de rest van ons. Je kunt wel zeggen dat het voor broodjes was, maar ik moet mijn team voeden, net als iedereen. Het was proberen de wol over de ogen te trekken. Dat moest naar buiten worden gebracht.”

