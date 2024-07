Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zijn de nieuwe reglementen van 2026 verre van perfect. De Duitse renstal heeft al een paar simulaties kunnen doen met de vernieuwde auto’s, al leverde dat niet de gewenste resultaten op. Volgens Toto Wolff ziet het er nu naar uit dat de bolides in 2026 wel 10 seconden langzamer rijden per rondje! “Dat is veel te langzaam”, aldus de Oostenrijker.

LEES OOK: Verstappen hekelt reglementen voor 2026: ‘Te veel poespas’

Toto Wolff uitte zijn ongenoegen tegenover het Oostenrijkse ORF. Toen de nieuwe chassis-reglementen begin juni werden onthuld, waren meerdere coureurs al ontevreden. Naast twijfels aan bepaalde strategische wijzigingen werden er ook zorgen geuit over de snelheid van de nieuwe bolides. Dankzij een aantal simulaties kan Toto Wolff nu bevestigen dat de auto’s op dat vlak behoorlijk achteruit gaan in 2026.

’10 seconden langzamer’

“Wat we nu hebben, is veel te langzaam”, zei Wolff over de simulaties. “Soms hebben we rondetijden die tien seconden langzamer zijn dan nu. Wat we nodig hebben, zijn auto’s met zo weinig mogelijk luchtweerstand op de rechte stukken, maar toch genoeg downforce om snel te zijn in de bochten.”

De Mercedes-topman denkt dat de problemen vooral met de aandrijving te maken hebben. Het vermogen wordt straks gelijk verdeeld over een batterij en een interne verbrandingsmotor. “Misschien had er minder batterij en meer verbrandingsmotor moeten zijn”, speculeerde Wolff. “Uiteindelijk rijden we tegen die tijd toch op volledig duurzame brandstof. De benzine is straks 100 procent klimaatneutraal, dus er was zeker ruimte voor wat aanpassingen. Maar goed, daar is het nu te laat voor.”

Een impressie van hoe de auto’s er in 2026 uit komen te zien (FIA)

Lees hier alles over de aankomende GP van Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)