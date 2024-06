Ook regerend wereldkampioen Max Verstappen is nog niet razend enthousiast over de nieuwe reglementen voor 2026. Meerdere coureurs hebben inmiddels hun ongenoegen geuit over de plannen die de FIA donderdag onthulden. Ook Verstappen is bang dat de Formule 1 wel erg kunstmatig gaat worden met alle aerodynamische trucjes die straks worden toegevoegd.

In grote lijnen moeten de auto’s kleiner en wendbaarder worden om het racen interessanter te maken – uiteraard een positieve verandering. Veel coureurs twijfelen echter aan de haalbaarheid van deze regels. Daarbij worden er ook nog een aantal nieuwe aerodynamische functies ontwikkeld, die volgens Verstappen afdoen aan de natuur van de sport.

‘Push to pass’

Een van de problemen is volgens Verstappen de zogeheten Manual Override Mode – een nieuwe manier van inhalen die het huidige DRS vanaf 2026 moet vervangen. Coureurs die een inhaalmanoeuvre willen maken, krijgen een knopje voor een extra elektrische boost. Op sociale media noemen fans de functie gekscherend push to pass – ‘klik hier om in te halen’.

Om deze extra power te kunnen managen, krijgen de voor- én achtervleugel actieve aerodynamische flappen. “Het is een beetje te veel poespas”, zei de Nederlander bij Viaplay. De drievoudig wereldkampioen is bang voor een kunstmatige wedstrijd. “Ik denk dat ze (de FIA, red.) zich daar een beetje mee in de voet hebben geschoten.”

“Het is niet heel spannend”, besloot Verstappen. “Ik heb liever gewoon een beetje meer geluid, [bijvoorbeeld door] een V10-blok.” Met de duurzame brandstoffen die vanaf 2026 worden ingezet, zou de Formule 1 in principe terug kunnen gaan naar de grotere motoren van vroeger. De FIA koos echter weer voor de hybride V6 in een poging nieuwe motorleveranciers naar de sport te lokken.

