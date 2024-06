Alexander Albon is nog niet overtuigd dat de nieuws auto’s van 2026 een verbetering zijn ten opzichte van de huidige wagens. De FIA lanceerde donderdag de eerste beelden van de nieuwe chassis en de bijbehorende ontwikkelingen. Albon is bang dat de auto’s in 2026 behoorlijk wat snelheid moeten inleveren – de Williams-coureur heeft het over ‘extreem langzame’ bolides.

De FIA trok donderdag het doek van de nieuwe, ‘wendbaardere’ auto voor 2026 – met een kleiner en lichter ontwerp moet het racen straks een stuk spannender worden. De coureurs reageerden allesbehalve enthousiast. Lewis Hamilton liet al weten dat de wagens nog steeds ’te zwaar’ zijn voor een goed gevecht. Albon doet nu ook een duit in het zakje – de Brits-Thaise coureur is bang dat de Formule 1 straks een hoop snelheid moet inleveren.

‘Extreem langzaam’

“Het lijkt heel langzaam te worden, extreem langzaam”, zei Albon in aanloop naar de Canadese GP. “Er zal vast van alles gedaan worden om de snelheid op peil te houden, maar ik denk dat er nog steeds veel werk aan de winkel is.” Albon is bang dat de motorregels van 2026 onnodige problemen hebben gecreëerd.

“Alles is [door de motorreglementen] extra ingewikkeld geworden”, vervolgde hij. De Formule 1 introduceert in 2026 een hybride-aandrijflijn die het vermogen gelijk verdeeld over een grote batterij en een interne verbrandingsmotor. Een aantrekkelijke uitdaging voor nieuwe motorleveranciers zoals Ford en Audi, maar volgens de coureurs niet bevorderlijk voor de sport. “Ik had liever een eenvoudigere motor gehad, zodat we terug kunnen naar een basic reglement”, besloot Albon.

