Vandaag presenteerde de FIA de nieuwe Formule 1-bolide voor 2026. De wagen is kleiner, lichter en geneert minder downforce. Lewis Hamilton is kritisch op het ontwerp en vraagt zich of er niet meer gewichtsbesparing mogelijk is.

“We hebben het maar over 30 kilogram”, zegt de Mercedes-coureur tijdens de persconferentie in Canada. “Ze zijn dus nog steeds te zwaar. Verder heb ik een paar coureurs gesproken die dit model getest hebben in de simulator en die vertelden me dat de wagen nogal langzaam is.”

“Op gebied van duurzaamheid wordt er natuurlijk wel een goede stap gezet”, doelt de zevenvoudig wereldkampioen op toename van het vermogen van de batterij. “Maar voor ons is het vooral belangrijk dat de kwaliteit van het racen moet verbeteren.”

“Het is interessant en met name het rijgedrag zal drastisch anders zijn vanwege de verminderde downforce”, vult Nico Hülkenberg aan. “Maar sommige aspecten zullen nog wat moeten verbeteren. Laten we zien wat er in de komende anderhalf jaar nog zal plaatsvinden.”

