Max Verstappen moet zich in Canada weer eens bewijzen. In Monaco ging de regerend wereldkampioen onderuit – problemen met de afstelling van zijn RB20 maakten dat Verstappen niet verder kwam dan de zesde plaats. In Montréal staat Red Bull voor de uitdaging de concurrentie weer een stapje voor te blijven. De Nederlander is positief over de verdere ontwikkeling van zijn bolide.

In aanloop naar het raceweekend in Montréal deed Max Verstappen een boekje open over de RB20 en hoe Red Bull deze doorontwikkelt. Tijdens de kwalificatie in Monaco werd duidelijk dat de bolide moeite heeft met de oneffenheden in het circuit – de vele kerbstones maakten dat de drievoudig wereldkampioen geen snelle tijd kon neerzetten.

“Ik denk dat we veel werk te doen hebben en dat ook weten”, zei Verstappen over zijn RB20. “Het is sinds de eerste dag van deze reglementen al een probleem en we hebben het nog niet op kunnen lossen. Monaco was een wake up-call. We hebben veel goede discussies gevoerd in de fabriek en ik heb het gevoel dat er nu meer focus is om het probleem op te lossen.”

Mislukte simulaties

Tijdens de Canadese GP (waarvan hij eerder zei dat het een uitdagende race zou worden) verwacht Verstappen nog geen significante verbetering ten opzichte van Monaco. “Iedereen komt dichterbij en je kan niet meer op je voorsprong vertrouwen, ook als het om problemen met kerbstones gaat”, vervolgde hij. We kunnen deze problemen niet binnen een week oplossen, maar we gaan zeker proberen de zaken te optimaliseren.”

Red Bull-adviseur Helmut Marko schetste eerder een verontrustend beeld – de Oostenrijker zei dat de simulaties niet overeenkwamen met de prestaties op het circuit. Verstappen wil dat nuanceren. “Het is erg moeilijk om met de sim altijd de spijker op de kop te slaan”, gaf hij toe. “Maar het is nog altijd een zeer handige tool. Het helpt ons als coureurs vooruit en we kunnen veel uitproberen. Voor sommige circuits werkt die tool gewoon beter dan voor andere.”

