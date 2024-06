Alvorens het Europese seizoen verder wordt afgewerkt, brengt de Formule 1 een bliksembezoek aan Montréal. De Canadese Grand Prix staat voor komend weekend op de kalender. Kampioenschapsleider Max Verstappen waant zich nog geen winnaar op Circuit Gilles Villeneuve – hij betwijfelt of zijn RB20 goed zal gedijen in Canada.

Na de waarschuwingen van Helmut Marko doet ook Max Verstappen een duit in het zakje – de Canadese Grand Prix brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Namens Red Bull blikt de drievoudig wereldkampioen vooruit op de negende race van het seizoen. Volgens Verstappen is het wederom het hobbelige oppervlak dat roet in het eten kan gooien.

LEES OOK: Helmut Marko vreest voor Canada: ‘Kan zwaar worden voor Red Bull’

“We moeten het maar afwachten”, aldus de 26-jarige coureur. “Volgens mij ligt er nieuw asfalt, dus dat kan wel eens voor verrassingen gaan zorgen.” Circuit Gilles Villeneuve is inderdaad opnieuw geasfalteerd, waardoor oude gegevens over bijvoorbeeld bandenslijtage en grip minder betrouwbaar worden. “Daardoor wordt het waarschijnlijk niet ons beste weekend”, waarschuwt Verstappen over Canada.

“Elke baan die een beetje hobbelig is of veel kerbs heeft, [is een uitdaging voor onze auto]”, legt hij uit. “Stratencircuit zijn daarom een beetje onvoorspelbaar. Hopelijk hebben we snel iets meer inzicht in waar we steken laten vallen.”

Ferrari en McLaren jagen op de koppositie

Teambaas Christian Horner is ook benieuwd wat Canada gaat brengen. “In het verleden hebben we hier goed gepresteerd”, laat hij weten. “Maar Ferrari en McLaren zijn snel. [Monaco] was een taai weekend, maar we gaan nog steeds aan kop in beide kampioenschappen. In Canada moet je volledig vertrouwen op de grip van de auto, maar met nieuw asfalt weet je natuurlijk nooit wat de balans gaat doen.”

Aan Red Bull de taak om weer te maximaliseren zoals ze dat aan het begin van het seizoen deden. Rivaal Ferrari staat nog maar 24 punten achter in het constructeurskampioenschap, terwijl Charles Leclerc nog 31 punten goed moet maken om Verstappen voorbij te steken.

