De Formule 1 maakt zich op voor alweer de negende race van het seizoen. Aankomend weekend reizen de teams naar Canada voor de gelijknamige Grand Prix. Koploper Red Bull zit op de schopstoel nu zowel Ferrari als McLaren zich laat gelden het kampioenschap. Helmut Marko vreest dan ook dat de race in Canada geen gesneden koek is voor de Oostenrijkse renstal.

In 2023 bracht Circuit Gilles Villeneuve al de nodige uitdagingen met zich mee. Toen kon Red Bull na een listig weekend nog vertrouwen op Max Verstappen – de Nederlandse kampioen hield Fernando Alonso en Lewis Hamilton op afstand en noteerde de 41e overwinning van zijn carrière. Het team werd destijds geplaagd door problemen met de set-up. Gaat de geschiedenis zich herhalen in Montréal?

In Monaco werd duidelijk dat Verstappen worstelde met de balans van de RB20. Helmut Marko beschrijft in zijn column voor speedweek.com dat de problemen pas op de baan aan het licht kwamen. “Op de simulator zien we dat de auto perfect over de kerbstones glijdt”, pent de 81-jarige Oostenrijker. “Oftewel, de simulaties komen niet overeen met de realiteit.” Op het circuit werd immers duidelijk dat de RB20 moeite heeft met hobbels en oneffenheden.

‘Lastig weekend’

Helmut Marko heeft er vertrouwen in dat dergelijke problemen in Canada zijn opgelost. “We zijn optimistisch – ik denk dat we er vanzelf achterkomen waarom de data van de simulator niet klopt”, schrijft hij. “Maar Montréal kan nog steeds zwaar worden voor ons.”

Circuit Gilles Villeneuve kan worden gezien als een stratencircuit. Daar ligt meteen de grootste uitdaging voor Red Bull – de Oostenrijkers scoorden tot nu toe niet al te best op dergelijke banen. Omdat het team geen duidelijke voorsprong meer geniet, kan het team ook geen fouten meer veroorloven. Rivaal Ferrari staat nog maar 24 punten achter in het kampioenschap, terwijl Charles Leclerc nog 31 punten goed moet maken om Verstappen voorbij te steken.

