De lange geschiedenis van de Formule 1 kent vele helden – in bijna 75 jaar hebben 34 verschillende coureurs zich tot wereldkampioen gekroond. Enkelen van hen genieten nog steeds een legendarische status in de sport. Tegenwoordig maakt vooral Max Verstappen een opmars in de geschiedenisboeken. Echter, volgens sommigen is hij nu al beter dan de allergrootste namen van vroeger.

Voormalig teambaas Eddie Jordan – niet de minste als het op Formule 1 aankomt – trok in de Formula For Success Podcast een vergelijking tussen Max Verstappen en oud-wereldkampioenen Michael Schumacher en Ayrton Senna. Beiden zijn iconen van de sport – Schumacher won 91 Grands Prix en deelt het record voor de meeste gewonnen titels met Lewis Hamilton (7 stuks). Senna wordt ondertussen gezien als een van de meest getalenteerde coureurs aller tijden.

Jordan heeft ervaring met beide rijders. “Ik heb zowel Senna als Schumacher in mijn auto’s gehad”, vertelde hij, “maar om heel eerlijk te zijn, denk ik dat Max Verstappen ze in dezelfde bolide het nakijken zou geven.” De Ierse zakenman zag hoe Verstappen de afgelopen jaren drie kampioenschappen aan elkaar reeg. “Hij racet nu al zo lang en is gewoon ontzettend goed”, besloot Jordan.

De 76-jarige Edmund ‘Eddie’ Jordan stond in 1979 aan de wieg van zijn eigen Formule 1-team. De Ier heeft door de jaren heen heel wat grote namen gecoacht. In 1982 zette hij Ayrton Senna voor het eerst in een Formule 3-auto en in 1991 debuteerde een jonge Michael Schumacher bij Jordan in de Formule 1.

