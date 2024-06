Sergio Pérez bemachtigde onlangs zijn langverwachte nieuwe contract met Red Bull. De coureur mag zich nog eens twee jaar inzetten voor de Oostenrijkers. Waar Max Verstappen blij is met het langer aanblijven van zijn teamgenoot, wordt er in de paddock getwijfeld aan deze keuze. De verwachting is dat Verstappen het wereldkampioenschap in zijn eentje moet gaan verdedigen.

Terwijl Ferrari en McLaren een opmars maken in het wereldkampioenschap, is het aan titelhouder Red Bull om hun positie te verdedigen. De Oostenrijkers staan nog bovenaan in beide competities, maar het gat naar de concurrentie begint wel degelijk te krimpen. Oud-wereldkampioen Damon Hill beseft dat ze in Milton Keynes alles op alles moeten zetten om een aanval af te weren. De keuze om Sergio Pérez een nieuw contract te verlenen, rijmt volgens Hill niet met die opgave.

‘Verstappen verdedigt in zijn eentje’

“Op het juiste circuit zal het moeilijk worden om Red Bull in te halen”, geeft Damon Hill toe in de F1 Nation podcast. “Maar Ferrari en McLaren hebben allebei twee coureurs die weten hoe je moet aanvallen. Voor Sergio Pérez geldt dat niet – dus ik denk dat Red Bull op één been het kampioenschap moet gaan verdedigen”, doelt hij op regerend wereldkampioen Max Verstappen.

“Je kan echt niet meer drie tienden achterlopen op Verstappen“, vervolgde Hill. “Daarvoor zijn er teveel auto’s die dat gat kunnen dichten. De marges worden kleiner en kleiner. Je ziet het nu al in de punten en dan is het seizoen ook nog eens heel erg lang.” Sergio Pérez is in het rijderskampioenschap inmiddels ingehaald door beide Ferrari-coureurs én Lando Norris. De Mexicaan staat momenteel vijfde, terwijl zijn Nederlandse teamgenoot nog altijd aan kop gaat.

