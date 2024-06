Max Verstappen is blij dat hij Sergio Pérez nog twee jaar zijn teamgenoot mag noemen. De Mexicaanse coureur verlengde dinsdag zijn contract met Red Bull tot en met 2026. Ondanks de teleurstellende resultaten van de afgelopen races is het team nog niet klaar met de 34-jarige vedette. Ook Verstappen denkt nog twee jaar lang succes te kunnen boeken met Pérez.

In een officieel persbericht reageert de drievoudig wereldkampioen op het feit dat Pérez heeft bijgetekend bij Red Bull. “Het is fantastisch nieuws”, aldus Verstappen. “Ik ben blij dat we deze samenwerking voort kunnen zetten.” Checo kwam in 2021 bij het team terecht en hielp Verstappen aan zijn eerste titel. In 2023 werd hij tweede in het wereldkampioenschap en bezorgde hij het team zijn eerste één-tweetje.

“Vorig jaar hebben we samen heel wat records gebroken”, vervolgt Verstappen. “Het team is hartstikke sterk, dus we kijken ernaar uit om nog twee jaar te bouwen op dit succes.” Voorlopig is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Red Bull kreeg de afgelopen weken veel tegenstand van rivalen Ferrari en McLaren. Ook tijdens de Grand Prix Canada is het nog niet gezegd dat Max Verstappen – die de vorige twee edities op zijn naam zette – er met de winst vandoor gaat.

“Canada is een uniek circuit met genoeg ruimte om in te halen”, licht Verstappen toe. “Het is belangrijk dat we de auto dit weekend goed afstellen. Een goede balans tussen snelheid op de rechte stukken en stabiliteit in de langzame bochten is cruciaal.” Of de RB20 goed zal gedijen in Canada is nog maar de vraag. Daarbij kan ook het weer nog voor verrassingen gaan zorgen.

