Na twee races op Europese bodem maakt de Formule 1 even een uitstapje naar Noord-Amerika. Montréal en het Circuit Gilles Villeneuve zijn aankomende weekend het decor voor de Canadese GP. Nu de strijd in de voorhoede is losgebarsten, belooft het een spannende race te worden. Daarbij lijkt ook het weer voor genoeg drama te gaan zorgen. Check hier het weerbericht voor de GP van Canada.

Volgens de laatste voorspellingen kan de Formule 1 zich opmaken voor een kletsnat weekend in Quebec. Drie dagen lang moet er rekening worden gehouden met neerslag boven het circuit. Tot nu toe werd er in 2024 nog weinig in de regen geracet – de intermediates kwamen maar zelden voorbij. Als we het laatste weerbericht moeten geloven, brengt de GP van Canada daar verandering in.

Weerbericht GP Canada

Op de vrijdag, de openingsdag van het raceweekend in Montréal, lijken de eerste vrije trainingen al in het water te vallen. Het belooft tussen de 17 en 20 graden Celsius te worden boven het Canadese asfalt en de kans op neerslag wordt voorlopig geschat op liefst 95%. Het is slechts een voorproefje voor de rest van het weekend.

Ook tijdens de kwalificatie verwacht men namelijk de nodige regenval. Op zaterdag wordt het niet warmer dan 19 graden en blijft het bewolkt. De kans op nattigheid bedraagt op de tweede dag wéér zo’n 95%. Tenslotte lijkt het ook tijdens de race niet echt op te klaren. Het blijft grijs boven Circuit Gilles Villeneuve, met op zondag zo’n 90% kans op neerslag.

