Red Bull-teambaas Christian Horner heeft donderdagochtend voor het eerst gereageerd op de uitkomst van het onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van hem richting een vrouwelijke medewerkster. Woensdagavond werd via een officieel statement duidelijk dat de Brit was vrijgesproken en verder kan in zijn huidige rol. “Ik ben blij dat het proces voorbij is”, reageerde Horner tegenover het Britse Sky Sports.

Horner schitterde woensdag nog door afwezigheid in de paddock van Bahrein, waar zaterdag de eerste Grand Prix van het seizoen op de agenda staat. Vanochtend liet hij zich na aankomst meteen gelden. Pontificaal ging Horner voor de hospitalityruimte van Red Bull zitten telefoneren, met voor hem een bataillon fotografen. Het signaal dat hij wilde afgeven was duidelijk: hij is er weer.

‘Proces is uitgevoerd en afgerond’

“Ik kan geen commentaar geven op de zaak, maar we zijn hier nu om ons te concentreren op de Grand Prix en het seizoen dat voor ons ligt en om te proberen onze beide titels te verdedigen. Het proces is uitgevoerd en afgerond”, zo sprak Horner over de uitkomst van het ‘vertrouwelijke’ onderzoek.

Op de vraag of het team eensgezind is, zei Horner: “Binnen het team is de eensgezindheid nog nooit zo sterk geweest.”

Overigens is het nog maar zeer de vraag of met de uitkomst van het onderzoek de rust ook daadwerkelijk terugkeert binnen Red Bull Racing. Het statement vanuit Red Bull Oostenrijk laat veel vragen onbeantwoord, de medewerkster die de aanklacht indiende kan in beroep en ook de berichten over de interne machtsstrijd binnen Red Bull houden aan.

