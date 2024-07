Red Bull-teambaas Christian Horner heeft onthuld dat ‘meerdere teams’ interesse hadden in een van Aston Martins laatste aanwinsten, Andy Cowell. De ex-motorbaas van Mercedes werd begin juli gecontracteerd door het team uit Silverstone. Cowell was een sleutelfiguur in de hoogtijdagen van de silver arrows, weet ook Horner. Hij had de Britse ingenieur zelf ook graag vastgelegd.

“Andy Cowell is een geweldige kerel”, zegt Horner in aanloop naar de GP van Hongarije. “Hij is een zeer sterke ingenieur en hij heeft geweldig werk verricht bij het motorprogramma van Mercedes. Hij was echt de ruggengraat van dat project.” Echter, in 2020 koos Cowell ervoor zijn contract in Brackley niet te verlengen. De Brit was toe aan een paar jaar buiten de Formule 1.

“Cowell koos ervoor om Mercedes te verlaten en wat tijd buiten de sport door te brengen”, weet Horner te melden. “Ik denk dat elke motorfabrikant in die periode met hem heeft gesproken.” Zo ook Red Bull, maar de Oostenrijkers hebben de plannen inmiddels bijgesteld. “We zijn tevreden met onze huidige samenstelling”, legt Horner uit. De 50-jarige teambaas berust in het feit dat Cowell in Silverstone een leidende functie krijgt. “Zijn rol bij Aston Martin is niet motorgerelateerd”, besluit Horner.

Aston Martin-teambaas Mike Krack is vooralsnog blij dat hij straks op de expertise van Cowell kan vertrouwen. “Hij is altijd succesvol geweest”, zegt Krack over zijn nieuwe CEO. “Ik heb alleen maar positieve verhalen over hem gehoord. Daarom ben ik ervan overtuigd dat dit een positieve samenwerking gaat worden.”

Andy Cowell in de Mercedes-kleuren

