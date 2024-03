Het blijft onrustig bij Red Bull Racing. Na alle commotie rond Christian Horner, de teambaas werd door een vrouwelijke medewerkster beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, staat Helmut Marko nu in het middelpunt van de belangstelling. Red Bulls topadviseur en vertrouweling van Max Verstappen wordt mogelijk geschorst, zo vertelde hij de Oostenrijkse tv-zender ORF.

Er bestaat, aldus Marko, ‘een theoretische mogelijkheid’ dat hij geschorst wordt door zijn werkgever. Over de achterliggende reden daarvan liet hij zich niet uit. De Oostenrijker, aanwezig in Jeddah, kon niet aangeven of hij ook bij de volgende race in Australië van de partij is. Het rumoer rond Marko volgt na alle commotie rondom de ‘affaire Horner’, die onlangs na een intern onderzoek is vrijgepleit van vermeend wangedrag jegens een van Red Bulls medewerksters. Max Verstappen verklaarde eerder dit jaar nog loyaal te zijn aan de man die hem in 2015 liet debuteren in de Formule 1.

Een woordvoerder van Red Bull verklaarde geen idee te hebben waarom Marko zijn uitspraak voor de Oostenrijke tv heeft gedaan. “Dit is nieuw voor ons.”